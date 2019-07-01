Филип рассказал, о чем он говорил с Плахотнюком последний раз

Павел Филип заявил, что сейчас не поддерживает связь с экс-главой ДПМ Владом Плахотнюком. По словам временно исполняющего обязанности руководителя Демпартии, с тех пор, как Плахотнюк подал в отставку, он с ним общался только один раз - именно в тот день, когда депутат объявил о своем уходе с должности главы партии.

- Я разговаривал с господином Плахотнюком только один раз. Он позвонил мне, прежде чем объявить о своей отставке. У нас был короткий разговор. Я сказал, что понимаю его решение. Это был единственный разговор, который был у меня с ним в этот период. Других сообщений не было. Все, что он должен был сказать, написал в посте в Facebook. Он поблагодарил своих коллег за деятельность, извинился за то, что партия оказалась в оппозиции, и посчитал нужным уйти в отставку. Скоро мы определимся с тем, каким путем пойдет Демократическая партия, - сказал Павел Филип.

Врио главы демократов заявил, что не намерен следовать примеру тех, кто покинул партию, передает Agora.

- Я не буду осуждать и не буду расстраивать любого, кто перейдет в другую партию, однако буду радоваться за тех, кто останется в рядах ДПМ в дальнейшем, - добавил Филип в эфире одного из отечественных телеканалов.

Напомним, что неделю назад стало известно, что Влад Плахотнюк принял решение уйти с должности лидера Демократической партии Молдовы.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Свое решение он аргументирует заботой о партии, которая незаслуженно стала страдать из-за нападок, изначально обращенных против него самого.