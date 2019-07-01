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Политика
Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с разгромной победой в Гагаузии
01.07.2019

Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с убедительной победой на выборах Башкана Гагаузии.

На официальной странице башкана Гагаузии в Facebook было опубликовано сообщение о том, что спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой позвонил Ирине Влах и поздравил с победой.

- В рамках беседы Дмитрий Козак поздравил Ирину Влах с убедительной победой на выборах Башкана Гагаузии. Стороны условились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России, - говорится в сообщении.

Более 56 тысяч человек приняли участие в выборах башкана Гагаузии, что составляет более 50 процентов людей, имеющих право голоса в автономии. Таким образом, выборы были объявлены состоявшимися, а победу в них одержала действующий башкан Ирина Влах.


 
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