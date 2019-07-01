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Общество
Правительство открывает линию гласности
01.07.2019

Правительство откроет со 2 июля линию гласности по телефону 022 250 110, передает IPN.

Каждый гражданин сможет позвонить по этому номеру телефона и сообщить о злоупотреблениях, к которым он был подвергнут, или о злоупотреблениях, которые стали ему известны, заявила премьер-министр Майя Санду.

Телефон доверия будет работать с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00 часов.

При помощи линии гласности предстоит раскрывать все случаи допущенных злоупотреблений, отметила премьер-министр. 


 
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