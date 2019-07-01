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Общество
Покинувший пост тренера «Рубина» Бердыев перестал быть совладельцем клуба
01.07.2019

В данный момент единственным владельцем казанского футбольного клуба является его генеральный директор Рустем Сайманов.

Курбан Бердыев вышел из состава владельцев ООО «ФК «Рубин», учрежденного в феврале 2018 года. Согласно материалам системы «СПАРК-Интерфакс», единственный владелец предприятия с 25 июня 2019 года — генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

В начале июня Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера «Рубина». В тот момент он в течение года владел 49,99% уставного капитала ООО «ФК «Рубин», а Сайманову принадлежали остальные 50,01%.

С февраля по май 2018 года в состав владельцев клуба также входил бывший финансовый и генеральный директор команды Рустем Саяхов, которому принадлежала доля размером 33,33%. Двумя другими владельцами в тот период были Сайманов (33,34%) и Бердыев (33,33%).

Бердыев был главным тренером «Рубина» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008 и 2009 годы), стал обладателем Кубка России (сезон 2011/12), а также двукратным обладателем Суперкубка страны (2010 и 2012 годы).

В общей сложности «Рубин» сыграл под руководством Бердыева 553 официальных матча, одержав победу в 247 из них. В период с 2013 по 2017 год Бердыев возглавлял «Ростов», который привел к серебряным медалям РПЛ и вывел в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне чемпионата России «Рубин» занял в турнирной таблице 11-е место, набрав в 30 матчах 36 очков. По окончании первенства казанский клуб объявил об уходе Бердыева с поста тренера. Как сообщало издание «Бизнес Online», руководство и спонсоры «Рубина» остались недовольны несоответствием высокой зарплаты тренера (€3 млн в год) неудовлетворительным итогам сезона.


 
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