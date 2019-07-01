Правительство Молдовы утвердило регламент назначения судей КС

Стали известны новые требования, которым должны соответствовать кандидаты на пост судьи Конституционного суда.

Сегодня, 1 июля, состоялось заседание правительства Молдовы, на котором был утвержден новый регламент назначения судей Конституционного суда республики в рамках конкурсного отбора. Согласно утвержденному регламенту, конкурс будет организован и проведен специальной комиссией, состоящей из премьер-министра Майи Санду, министра юстиции Олеси Стамате, заместителя генерального секретаря правительства, народного адвоката (омбудсмена) или представителя народного адвоката, двух представителей Платформы гражданского общества Восточного партнерства. Конкурсной комиссии будут помогать психолог и специалист по управлению человеческими ресурсами. Отбор будет проходить в два этапа — оценка заявки и документов кандидата, а также собеседование.

- Закон говорит, что правительство должно назначить двух членов КС, поэтому мы решили, что нужно проявить открытый конкурс назначения и разработали проект регламента их назначения. Для нас очень большое значение имеет репутация будущих судей, - сообщила на заседании глава правительства Майя Санду.

Кандидат на должность судьи Конституционного суда должен соответствовать следующим условиям:

- иметь гражданство Республики Молдова;

- проживать в стране;

- иметь высшее юридическое образование;

- обладать высокими профессиональными навыками;

- иметь стаж работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;

- быть младше 70 лет;

- не иметь запрета на занятие государственных или ответственных должностей;

- иметь отличную репутацию.

Кандидаты на должность судьи Конституционного суда должны лично подать в комиссию заявку и пакет документов. Затем интервью, где кандидату будут проставлены балы в соответствии с оценочными листами, заполненными членами оценочной комиссии. Перед заполнением оценочных листов члены Конкурсной комиссии выслушают мнение психолога и специалиста по управлению персоналом. Балл, полученный кандидатом, является средним из общего балла, присуждаемого каждым членом конкурсной комиссии. Дополнительные баллы кандидаты получают за знание иностранных языков.

Два кандидата, набравших наибольшее количество баллов, предстанут перед правительством, затем их кандидатуры должен будет утвердить президент Молдовы.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два – правительством, а два – Высшим советом магистратуры.

Предыдущий состав Конституционного суда в полном составе подал в отставку после настойчивых требований президента и правящего большинства в связи с обвинениями в «содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой».

Ранее Венецианская комиссия признала факт нарушений со стороны Конституционного суда республики. В частности, судьи нарушили Конституцию, инициировав процедуру отстранения от должности президента Молдавии с наделением премьер-министра правом на подписание указа о роспуске парламента. Также установлено, что парламент не мог быть распущен до 10 июня, а не до 7 числа, как утверждал КС.