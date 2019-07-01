Скромная роскошь ДПМ

Что для вас роскошь? Дорогая мебель, изысканный интерьер, предметы искусства? Если это так, то вы – пошлый обыватель с дурным вкусом, который ничего не смыслит в истинной роскоши и красоте.

Впрочем, к сожалению, то же самое можно сказать про всех нас. Ведь как мы негодовали, наблюдая за продемонстрированным Майей Санду нутром правительственных помещений: ишь ты, ремонт какой отгрохали! Душ-то зачем? А сколько стоят те кожаные кресла? Картины понавешали, словно в галерее… Что, и цветы каждый день?!

Успокойтесь. Весь этот люксовый набор на самом деле – далеко не роскошь. Так сказал бывший премьер-министр Павел Филип. А значит, так оно и есть, ибо бывший обитатель самого люксового кабинета в правительстве разбирается в дорогих интерьерах явно лучше, чем мы с вами. К тому же этот кабинет, по словам Филипа, достался ему «в наследство» от Зинаиды Гречаный, так что же добру пропадать-то? Что же до свежих цветов каждый день – во-первых, это красиво, а во-вторых – приятно пахнет.

Но картины-то, картины из национального художественного музея зачем, возможно, спросите вы? Ведь искусство принадлежит народу… Экие вы ограниченные! Благодаря отбору картин из государственного музея в здание правительства теперь к молдавскому искусству могут приобщиться иностранные делегации, и только ради этого все и затевалось! А не то, что вы подумали…

Как видите, с кабинетами, цветами и картинами, благодаря уважаемому Павлу Петровичу, мы разобрались. Остался вопрос с дорогим ремонтом офисов и залов заседаний. И ответ, оказывается, очень простой: это было необходимым шагом, ибо от люксовости помещений правительства зависит… независимость оного от президента: «Меня действительно беспокоил тот факт, что, когда прибывала официальная делегация, мне приходилось просить разрешение у президента Додона проводить встречи в государственной резиденции».

В самом деле, не пристало сподручному «самого могущественного человека Молдовы» просить одолжения у какого-то там молдавского президента, да и в целом работать в условиях нелюксового «беспорядка»!

Признаться, откровенность бывшего премьер-министра, равно как и его истинные скромные помыслы, немного подкупают. Нет-нет - да и становится совестно: погорячились мы, Павел Петрович, откуда ж нам, живущим в обшарпанных подъездах, что возле разбитых дорог, знать о том, что такое роскошь? И лишь где-то в глубине сознания проскакивает шальной вопрос: почему чем беднее страна, тем роскошнее быт власть имущих?

Роман АРДЕЛЯНУ