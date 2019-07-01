Плохая карма: Люди не хотят брать в аренду бывший офис молдавского олигарха Плахотнюка

В офисе GBC размещается всего одна фирма, а вся остальная элитная площадь пустует уже год.

Global Business Centre – расположен на бульваре Дмитрия Кантемира и много лет был деловой резиденцией Влада Плахотнюка. Это роскошное строение, состоящее из 2 зданий. В главном здании есть 7 этажей, его общая площадь - 5200 кв.м., а кадастровая стоимость составляет 55,7 млн леев. Второе здание включает 2 этажа, его общая площадь – 300 кв.м., а стоимость составляет около 4,6 млн леев.

16 соток земли, на которых расположен бизнес-центр, стали собственностью Finpar Invest (компании олигарха — прим.авт.) в 2004-2006 годах. Компания, которая в то время называлась Minor SRL, заплатила за него почти 270 000 леев (около 17 000 евро по обменному курсу того периода). В 2018 году, когда он был продан, земля была оценена почти в 70 раз выше - 18,7 млн леев (около 960 000 евро).

У роскошного здания тихо и пусто. На стоянке стоит всего один автомобиль не самого элитного класса, будка охранника пустует. Захожу вовнутрь, у стойки с монитором, с которого ведется видеонаблюдение, скучает охранник.

- Да, здание давно сдается в аренду, - но желающих здесь разместиться не особо много, - признается он. - Лишь одна фирма пока взяла несколько площадей в аренду. Скажу так, пустует, уже год, наверное, около 95% площадей!

Из роскошного конференц-зала вынесли всю мебель.

Охранник показывает мне конференц-зал, расположенный на первом этаже. Все выполнено в помпезном стиле, повсюду зеркала. Правда, само помещение пусто. Лишь сверкает начищенный пол. Ни огромного стола, за которым, видимо, Влад Плахотнюк проводил совещания, ни стульев, ни какой-либо мебели, нет. Отсутствует.

- Все остальные кабинеты закрыты. - предупреждает меня охранник. - На этажи можно подняться если только имеется магнитная карточка.

- Почему нет желающих взять в аренду офис самого Плахотнюка? - спрашиваю. - Дорого?

Не то, чтобы дорого. Как обычно. Видимо, бизнесмены боятся плохой энергетики здания, учитывая незавидную судьбу прежнего хозяина здания...

ЛЕОНИД РЯБКОВ