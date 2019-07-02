Амбициозный проект откладывается на неопределенное время. Румынские власти столкнулись с проблемами в амбициозном проекте строительства автобана вплоть до Унген, вместе с новым мостом в Молдову через Прут. Проект, о котором рассказывали "прозападные" молдавские СМИ, называя его "окном в Европу", пока что буксует.

Сейчас речь о строительстве участка до Унген уже даже и не заходит - власти ищут частного инвестора, который поможет построить дорогу хотя бы до Ясс. В таком случае автострада Тыргу-Муреш - Яссы будет платной (стоимость проезда для легкового автомобиля составит примерно 6 евро за 60-километровый участок), а от планов строительства участка до Унген придётся отказаться.

Амбициозные стратегические замыслы румынского правительства разбиваются о суровую действительность - нет своих денег. А если на "девушку" нет денег даже в период "ухаживания", то появятся ли они после "свадьбы" - вопрос риторический. Станет ли Молдова "процветающим краем" в результате гипотетической "унири", если у правительства соседней страны просто нет денег?

Дан Дудка