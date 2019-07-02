Правительство Санду приостановило договор концессии, подписанный с американской фирмой

Правительство Филипа передало американской компании эксклюзивное право на разведку территории Молдовы, но обещанных инвестиций республика так и не дождалась.

Согласно договору концессии, подписанному в январе 2017 года правительством Филипа с американской компанией Frontera Resources International LLC, Frontera должна была в течение пяти лет исследовать около 40% территории Молдовы с целью выявления и добычи углеводородных ресурсов. В контракте также была предусмотрена возможность продления срока на 45 лет. Компания обещала стартовые инвестиции в размере шести миллионов долларов, с возможным их увеличением до 500 миллионов долларов.

Этот концессионный проект с Frontera, фактически отдававший в пользование зарубежной компании 40 процентов территории страны, был высоко оценен и разрекламирован правительством Филипа. Тогда, в 2017 году, экс-премьер Павел Филип поспешил заявить, что «реформы говорят сами за себя, и наблюдается рост интереса иностранных инвесторов к Молдове».

Но вот прошло два с половиной года, а американских инвестиций по этому проекту в республику так и не поступило. Расписанная предыдущим правительством программа зарубежных инвестиций осталась только на бумаге – американские «партнеры» даже не думали приступать к каким-либо работам в данной области и начинать геологоразведочные работы.

Новое правительство под руководством Майи Санду приняло решение приостановить договор концессии, подписанный с американской фирмой Frontera Resources International LLC, сообщает tv8.md.

Следует напомнить, что президент Игорь Додон выступил с законодательной инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Республики Молдова в результате деятельности рабочей группы, созданной для изучения ситуации в отношении договора, подписанного правительством Молдовы и компанией «Frontera Resources International» из США.

Депутаты от фракции Партии социалистов также жестко раскритиковали этот контракт. По словам Влада Батрынчи, условия этого контракта таковы, что в случае обнаружения залежей газа в Молдове она не будет иметь практически никаких прав на него.