Кошмарный отдых - исполнитель Адриан Урсу рассказал о пережитом ужасе в турецком отеле

Известный артист почувствовал себя как на Титанике. Кошмаром обернулся отдых в Турции для Адриана Урсу - артист оказался в отеле, рядом с которым внезапно начался сильный пожар. Огонь стремительно распространялся - настолько, что людям всерьёз пришлось опасаться за свои жизни. Но, к счастью, для Урсу всё обошлось :

- Мы отдыхали в отеле, и в какой-то момент я подумал, что меня слишком беспокоит дым мангала. Я пошёл посмотреть, в чём дело, и с ужасом увидел, что причина не в мангале, а в горе рядом с нами - всего в 200-300 метрах от нас бушевало пламя! В отеле началась паника, другие люди тоже осознали опасность, к тому же, был ветер, который раздувал огонь. Позже я узнал, что пламя перемещалось на полтора километра каждый час, то есть до отеля могло дойти за 10-15 минут.

Некоторые люди пытались спасти багаж, но я решил брать только документы и бежать к морю, где меня ждали моя жена и ребёнок. Когда я прибежал туда, они плакали, Андреа повторяла, что хочет обратно, в Молдову, к бабушке. В воде возле берега уже были катера, готовилась эвакуация. В тот момент мне это всё напомнило Титаник. Слава богу, в воду прыгать не пришлось, потому что мои женщины плохо плавают, а ещё и в стрессовом состоянии, даже думать не хочу, - поведал Урсу.