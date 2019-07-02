Во время жары в троллейбусах и автобусах Кишинева будет питьевая вода

В связи усилением жары в Молдове, мэрия столицы обещает облегчить проезд граждан в общественном транспорте. Так в троллейбусах и автобусах будет питьевая вода.

Как написал на своей странице в Facebook исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну, речь идет о троллейбусах и автобусах, в которых нет кондиционеров, сообщает Newsmaker.

Кодряну отметил, что в Кишиневе только 30% автобусов и 10% троллейбусов оснащены кондиционерами. «Поэтому я распорядился, чтобы во всех остальных автобусах и троллейбусах, особенно в старых, была питьевая вода», — написал он, добавив, что служба гражданской защиты также установила палатки, где жители столицы могут во всех районах города попить воды и отдохнуть в тени.

Напомним, что с 1 июля на всей территории Молдовы установится жаркая погода выше +30°С. На севере республики столбики термометров поднимутся до +31°C. В центре страны максимальная температура воздуха составит +32°C, на юге — до +33°C.

Жаркая погода продержится до четверга, 4 июля, затем синоптики прогнозируют небольшое похолодание до +25°C