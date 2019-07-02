Майя Санду: уже нет терпения ждать, пока прокуратура займется делом

Молдавский премьер высказалась с довольно резким заявлением о генеральной прокуратуре и ее главе.

Правительство Молдовы дало положительное заключение на проект по изменению Закона о прокуратуре, разработанный группой депутатов, входящих в мажоритарную коалицию.

Документ предполагает ряд существенных перемен, а самые важные из них касаются процедуры установления временного руководства Генпрокуратуры, исключения требования о наличии молдавского гражданства у кандидата на пост главы этой структуры.

Помимо этого, предполагается увеличение состава Высшего совета прокуроров.

Дискуссии по поводу этого проекта в рамках заседания правительства выдались довольно жаркими.

Гражданство оказалось поводом для спора

Министр юстиции Олеся Стамате объяснила точку зрения ведомства относительно исключения пункта о молдавском гражданстве, что не совпадает с представленной в проекте документа. Она отметила, что Минюст не нашел противоречий в Конституции, однако Закон о гражданстве предполагает, что только гражданин Молдовы вправе выбирать и быть избранным для того, чтобы занять определенные должности.

Министр обратила внимание, что следует также учитывать процессуальный статус Генеральной прокуратуры, который предусматривает проведение специальной следственной деятельности, и в некоторых случаях она носит секретный характер.

"Предлагаю сохранить в постановлении рекомендацию, что нужно изменить законодательство и позволить избирать генерального прокурора без необходимости наличия гражданства Молдовы. Это должны обсудить в парламенте… Понимаю, ваше беспокойство, но не вижу другого выхода", - сказала Санду.

По ее мнению, "проблема серьезная и все коррупционные схемы были возможны в большинстве своем благодаря тому, что прокуратура не работала".

"У меня уже нет терпения, у граждан Молдовы нет больше терпения ждать пока прокуратура займется делом", - подчеркнула глава правительства.

Вице-премьер по реинтеграции Василий Шова заявил, что категорически против исключения пункта о наличии гражданства Молдовы у кандидата в генпрокуроры.

"Назначение генпрокурора – важный вопрос, но не только прокуратура занимается борьбой с коррупцией. Поэтому не поддерживаю, чтобы требование о наличии молдавского гражданства для кандидата на пост генпрокурора исключили из закона. Он должны быть гражданином республики, интересы которой он защитит на посту генпрокурора", - сказал он.

В итоге большинство членов правительства поддержали этот законопроект.

Точку поставит парламент

По итогам заседания кабмина Санду заявила журналистам, что наличие гражданства не будет условием для кандидатов на пост генпрокурора. В тоже время премьер отметила, что окончательное решение примет парламент.

"Мы не пришли к договоренности с ПСРМ в парламенте", - добавила Санду.

По ее словам, на данный момент не обсуждаются конкретные кандидатуры на пост генпрокурора. Все же премьер надеется, что эта должность будет пустовать недолго.

"Общество ждет, что те, кто злоупотреблял служебным положением и творил беззакония, будут наказаны. А наказаны они могут только прокуратурой", - сказала Санду.

Что еще предусматривает проект закона?

Проект также затрагивает процедуру установления временного руководства Генпрокуратурой. Так, предлагается, чтобы, когда этот пост остается вакантным, Высший совет прокуроров назначал и.о. генпрокурора до официального утверждения нового руководителя структуры. В проекте также прописана поправка, которая делает необязательным минимальный пятилетний стаж работы на посту прокурора, что требовалось для соискателя должность главы Генпрокуратуры все это время.

Еще одно изменение касается расширения состава Высшего совета прокуроров с 12 до 19 членов.

К слову, поправки уже одобрены парламентом в первом чтении. Проект вступит в силу после того, как депутаты проголосуют за него во втором и окончательном чтении, а текст будет опубликован в Официальном мониторе страны (Официальный вестник)