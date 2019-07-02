Иностранцы на высших должностях в Молдове: разве опыт уже не показал, что это плохой ход?

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Эксперт Валерий Осталеп подвел небольшой итог работе граждан с паспортами других стран.
Пока постепенно новая власть очищает кабинеты от ставленников режима Плахотнюка и заполняет их своими людьми, заполняет своими, с разных сторон доносятся предложения пригласить тех или иных иностранцев на эти посты.
По этому поводу Валерий Осталеп написал на своей странице в соцсети небольшой, но меткий комментарий:
"На будущее: когда кто ещё будет предлагать иностранцев на должности в Молдавии. Напомню, что Конституционный суд последние 8 лет был из румынских граждан. Результат известен.
В 2016-ом ночное правительство поддержали США. А во время недавнего кризиса единственный, кто поддержал ДПМ - румынский министр.
Это для справочки к делу".
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