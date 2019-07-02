2 Июля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Иностранцы на высших должностях в Молдове: разве опыт уже не показал, что это плохой ход?
02.07.2019

Эксперт Валерий Осталеп подвел небольшой итог работе граждан с паспортами других стран.

Пока постепенно новая власть очищает кабинеты от ставленников режима Плахотнюка и заполняет их своими людьми, заполняет своими, с разных сторон доносятся предложения пригласить тех или иных иностранцев на эти посты.

По этому поводу Валерий Осталеп написал на своей странице в соцсети небольшой, но меткий комментарий:

"На будущее: когда кто ещё будет предлагать иностранцев на должности в Молдавии. Напомню, что Конституционный суд последние 8 лет был из румынских граждан. Результат известен.

В 2016-ом ночное правительство поддержали США. А во время недавнего кризиса единственный, кто поддержал ДПМ - румынский министр.

Это для справочки к делу".


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.