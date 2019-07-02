По ком звонит Kroll-2: Генпрокуратура Молдовы тянет с выдачей отчета не только из-за Плахотнюка

Это похоже на оттягивание неизбежного наказания тех, кто с удовольствием участвовал в «краже миллиарда», но остался за кадром.

Весь минувший понедельник в Молдове власти и Генпрокуратура играли в своего рода пинг-понг – последняя всячески отнекивалась от того, чтобы выдать засекреченный отчёт Kroll-2. В итоге закончились бодания тем, что ряд документов под грифом «секретно, были выданы СИБом. Их получила комиссия, расследующая все обстоятельства кражи миллиардов из банковской системы.

- Мы получим доступ к Kroll-2. Не могу раскрыть деталей, но это будет скоро, — сказал СМИ глава комиссии Александр Слусарь.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура отказалась предоставить второй отчет финансовых детективов Kroll о выводе денег из молдавских банков. «Это их позиция, но продолжим настаивать», — отметил глава комиссии.

По словам Слусаря, Генпрокуратура направила депутатам лишь пояснительную записку. Однако никаких других документов к ней приложено не было.

На вопрос о том, что за информация содержится в документах, полученных от СИБ, председатель комиссии по расследованию Александр Слусарь сказал, что его коллеги не уполномочены раскрывать информацию, но «эта информация очень важна и подтверждает гипотезы относительно всех действий и бездействия некоторых политиков и их соучастия в этих операциях, которые начались в 2011 году и длятся до сих пор».

Ситуация на самом деле очень напоминает попытку оттянуть неизбежное наказание. Важен не столько отчет Kroll-2 – его копия гуляет в интернете уже довольно продолжительное время и там, в основном, только имя бедолаги Шора склоняется повсюду. Важно приложение с поименным списком выгодополучателей от «кражи века». И вот тут могут стать достоянием гласности «делишки на миллион» многих известных в Молдове граждан.

По словам политика Григория Петренко, препятствует этому лично Плахотнюк руками члена своей ОПГ - генпрокурора Харунжена.

- Публикация засекреченного отчёта Kroll-2 приведет к тому, что будут введены международные санкции и заморозка активов Плахотнюка за рубежом. Ничего не мешает новой власти официально обратиться к правительствам других стран, чтобы ввести соответствующие санкции против Плахотнюка и его окружения, - говорит Петренко.

Но, насколько нам известно, в приложении с поименным списком выгодополучателей от «кражи века» не только фамилия Плахотнюка. В нем вполне себе пока еще уважаемые жители Молдовы, которые брали невозвратные кредиты на десятки миллионов леев. Самое удивительно, что эти люди до сих пор работают в государственных структурах (и не только молдавских) – многие на руководящих постах.

Публикация поименного списка станет для них настоящим ударом еще и потому, что на протяжении долгих лет они выстраивали отношения с представителями политической верхушки в Молдове, чтобы создать себе репутация «чистых» и «незапятнанных» - сейчас они пытаются доказать это новой власти. Не мудрено, что в настоящий момент они на стороне соратника Плахотнюка Харунжена, который всячески препятствует получению и отчета, и поименного списка специальной комиссии.

Но, как известно, вьющаяся верёвочка рано или поздно превращается в плеть. Осталось ждать недолго.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ