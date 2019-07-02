Эту информацию скрывают: В Молдове можно оплатить всего 25 процентов от штрафа

Новая глава в Кодексе о правонарушениях дает возможность в упрощенной форме рассматривать правонарушения.

Кодекс о правонарушениях в ближайшее время будет дополнен новой главой - «Упрощенные процедуры признания и рассмотрения правонарушения». Таким образом, документ, на основании которого человек будет наказан, должен быть выписан в виде решения констатирующего субъекта. Например, штраф сможет выписывать тот, кто констатировал правонарушение - полицейский.

Согласно статье 451-1, для упрошенной процедуры признания и рассмотрения правонарушения есть два обязательных условия.

Во-первых, констатирующий субъект должен быть в состоянии констатировать нарушение, и для этого ему не нужны доказательства.

Во-вторых, лицо согласно с констатацией и признает нарушение.

Проверка преступления и применение санкций находятся в компетенции констатирующего субъекта.

В то же время, согласно статье 4397, эта процедура не может применяться в случаях, когда вынести решение о наказании может только суд или наказание предусматривает конфискацию имущества.

В случае, если правонарушение совершил несовершеннолетний, упрощенная процедура констатации и рассмотрения правонарушения может применяться только при условии, что несовершеннолетнего сопровождает его законный представитель.

Решение должно быть подписано констатирующим субъектом и правонарушителем. Правонарушителю и потерпевшему (если таковые имеются) должна быть предоставлена копия решения. Не позднее, чем через 24 часа после принятия решения, оно регистрируется в электронном реестре, который ведет Министерство внутренних дел, сообщает bizlaw.md.

Решение о рассмотрении правонарушения на основании упрощенной процедуры может быть обжаловано в течение 15 дней со дня применения санкции. Решение может быть оспорено правонарушителем, потерпевшим, прокурором или полицейским.

Соглашение о сотрудничестве

Все же наибольший интерес вызывает статья 4516, согласно которой правонарушитель и констатирующий субъект могут заключить соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве - это сделка, заключаемая между констатирующим субъектом и правонарушителем, который полностью признает вину в обмен на, так сказать, смягченный приговор.

В случае заключения соглашения о сотрудничестве, к нарушителю применяется санкция, которая не превышает 1/2 максимальной санкции в виде штрафа, предусмотренного за совершенное преступление.

Другими словами, если вы признаете, что совершили правонарушение и хотите заключить соглашение о сотрудничестве с констатирующим субъектом, вы оплачиваете всего 1/2 от половины штрафа в течение 72 часов.

ИГОРЬ КРУДУ