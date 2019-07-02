Единственная в Молдове девушка-таксист модельной внешности: Мужики на чай не дают, зато тут же просят номер телефона!

Екатерина вполне могла выбрать карьеру модели, но села за баранку такси, потому что ей нравится скорость.

Екатерина - единственная девушка-таксист в Молдове. Она любит быструю езду, а в свободное от работы время предпочитает копаться в моторе, готовить и читать книги. Екатерине — 26 лет и она вполне могла бы работать моделью.

- Как так получилась, что девушка попала работать в такси?

- Я много где работала. Была секретарём, трудилась на заводе для слабовидящих, но моей мечтой всегда было попробовать себя в качестве водителя. Даже помню, будучи маленькой, папа прятал от меня ключи от машины, чтобы я не лезла, куда нельзя. Но я находила ключи и забиралась то под капот, то в салон. Всё смотрела, как и что устроено внутри машины, чем и как она живёт. В начале моего пути к своей цели я пыталась устроиться дистрибьютором, торговым агентом, в общем, везде, где хоть что-то как то связано с машиной, с ездой. На меня везде смотрели как на ненормальную. При этом говорили, что могут взять меня только за компьютер, но не более того, так как я девушка. И в один из дней я решилась попробовать себя в такси. Меня взяли в диспетчера, но я сказала: нет, я таксист и точка!

- Какая реакция была у коллег, когда они увидели девушку за рулем?

- Как будто я спустилась с Луны! Единственная девушка в мужском коллективе. Мне и заказы выгодные чаще отдают, и дорогу уступают, а, когда приезжаю на вызов, пассажиры в шоке - девушка за рулем! Я думаю, что это связано со стереотипами. Просто у нас в обществе еще существует разделение профессий на мужскую и женскую. Водителем, военным обязательно должен быть мужчина. Повар, швея, учитель - это прерогатива женщин. Только самом деле всё давно изменилось. Мы теперь на равных с мужчинами и это хорошо!

- Профессия таксист в какой-то степени опасная...

- Работаю не только днем. Когда работа есть, допустим, в пятницу, я работаю только днём, так как вечером в этот день особой работы нет. Зачем мне тратить время и сидеть без дела, когда я могу побыть дома с ребёнком? А выходные работаю сутки, так как пассажиры есть. Что касается опасности. Во-первых, я всегда по приезду смотрю по человеку - какой он. Во-вторых, я сторонник того, что чему быть, того не миновать. Как-то в течение двух недель возила в сторону трассы Кишинёв - Одесса молодых людей 18- 20 лет с сумками. Думала, что они продают на обочине картошку или клубнику для водителей при дороге. Как оказалась, они искали знакомства с девушками, а сумки служили для прикрытия. Какой-то неординарный способ знакомства.

Екатерина вполне могла бы работать моделью (Фото: личный архив Екатерины).

- Екатерина вы прекрасно выглядите! Вполне могли попробовать себя в модельном бизнесе...

- Дело в том, что, во-первых, я люблю скорость, во-вторых, эта работа приносит относительно нормальные деньги. В-третьих, у меня маленькая дочь, которая ещё ходит в садик... Сейчас нет желания что-то менять да и плюс ко всему мы все хорошо понимаем, что работа в качестве модели — это всего лишь на несколько лет, пока ты молода.

- Мужчины-пассажиры часто просят познакомиться и дать им номер телефона?

- Бывает, но я всегда ставлю рамки. Не потому что я такая необщительная, нет. Просто не хватает времени. На бегу могу встретиться с друзьями, поесть с ними пиццу. Я могу спокойно общаться с любыми людьми, их я воспринимаю такими, какие они есть, но не более.

- На какие темы обычно разговаривают женщины-пассажиры?

- Темы различные, часто спрашивают, как так получилась, что я стала таксистом, спрашивают, как к этому относится семья. Но в Молдове работы нормальной нет, это реальность для нашей страны.

- Вы замужем?

- Нет, разведена, но сохранила с мужем добрые отношения.

- Мужчины- пассажиры дают, наверное, щедрые чаевые?

- Очень редко! Чаще стараются познакомиться, просят номер телефона. Я сейчас перешла на машину «комфорт», поэтому работы прибавилось.

- Как реагируют сотрудники Патрульной полиции, когда видят за рулем такси такую очаровательную девушку?

- Начнем с того, что я стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Бывали случаи, когда тормозили, но только по приятным поводам. Цветы на 8 марта подарить или просто спросить как это так! Девушка за рулём такси! Люди никак не могут к этому привыкнуть. Женщина за рулем троллейбуса — это нормально, а за рулем такси — вау!

МАКСИМ МИФТАХОВ