Дети в Кишиневе зарабатывают себе на мороженое, ныряя в фонтаны

За 15 минут поиска на дне можно найти около десяти леев мелочью.

За памятником Котовскому в Кишиневе у торгового центра журчит небольшой фонтан. Прохожу мимо, стайка ребятишек сосредоточенно следит за товарищем, который в одних трусиках ныряет на дно фонтана, выковыривая со дна мелочь. Вынырнул, высыпал алюминиевые пятаки, стали считать. Подхожу:

- Много насобирали?

Показывают. В основном, бани номиналом по 5, 10 и 25.

Улов за одно ныряние.

- Бывает, рубли российские попадаются, центы американские и европейские. - говорят детишки. Им лет по 12. - На мороженое собираем...

Ведут меня в сторону. Тут в тени горкой лежит добытая ранее мелочь. Лея на три потянет.

- За 15 минут собираем около 10 леев, - с гордостью говорят пацаны. - Сходим еще к одному фонтану, там пособираем, на мороженое хватит!

ЛЕОНИД РЯБКОВ