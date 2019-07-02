В чем причина системной неразберихи в сфере зарплат

Вот уже две недели новое правительство склоняет ряд руководителей госструктур и госпредприятий, имеющих большие зарплаты. Обыватели, получающие мизерные зарплаты и пенсии, возмущаются, и это понятно: речь идет о зарплатах в 40-80 тысяч лей в месяц. Но почему возмущаются руководители высшего звена?

Итак, агентство публичной собственности опубликовало отчет о средних зарплатах на ряде государственных и муниципальных предприятий. А как следует платить по закону?

По закону №246/2017 о государственном и муниципальном предприятии, статья 5, чистая прибыль предприятия может быть направлена на покрытие убытков прошлых лет, формирование резерва для развития предприятия, отчисления в государственный бюджет и местные бюджеты, выплату вознаграждения членам руководящих и контрольных органов, а также иные цели, не противоречащие законодательству.

По статистике за последние годы около половины госпредприятий и около трети муниципальных завершали год с прибылью. Хотя совокупно выходили миллиардные убытки, причем менее убыточными были муниципальные предприятия. Таким образом, положения закона о чистой прибыли – мертворожденные. Ведь даже начинающий бухгалтер сумеет распределить доход и на бумаге показать убытки или нулевой результат.

Все эти предприятия ежегодно до 31 марта представляют финансовые отчеты министерствам, а те, в свою очередь, - агентству публичной собственности. Все эти годы ни министерства, ни агентство не обнародовали каких-либо отчетов. Не анализирует положение и минфин, хотя, согласно закону №181/2014 о публичных финансах и финансово-налоговой ответственности, статья 20(1) к, обязан вести финансовый мониторинг публичных органов на самоуправлении, государственных предприятий и коммерческих обществ с полностью или преимущественно государственным капиталом.

Отчетов и мониторинга не было, так как никто не анализировал итоги деятельности. Не умеют, не хотят.

Все сводилось к тому, что, в основном госсекретари и начальники подразделений министерств и ведомств выступали в роли представителей собственника (правительства) на этих предприятиях. Возможно, ежеквартально заседали, и уж конечно получали за это вознаграждение, с размерами которого можно ознакомиться на портале деклараций. И, опять же, никто не анализировал выплаты представителям государства из бюджетов государственных и муниципальных предприятий.

И никого не волновало, что большинство работников этой категории предприятий получали мизерные зарплаты, которые намного ниже, чем ежегодно гарантировал гарант - правительство своими постановлениями о минимальной гарантированной зарплате в реальном секторе экономики.

С прошлого года агентство публичной собственности перевели из подчинении минэкономики в подчинение пятому этажу дома правительства. Структура это аморфная. Ведь ни правительству, ни парламенту неизвестно, кому конкретно подчиняются эти предприятия. Как и множество других публичных структур – агентство публичных услуг (платных), НКСС и НКМС, агентство безопасности пищевых продуктов. Все это создавалось для пополнения партийной кассы.

Вспомним, почему агентство безопасности пищевых продуктов перевели из подчинение минсельхоза в подчинение правительства. Тогдашний премьер Влад Филат обвинил министра Василия Бумакова в том, что тот не справился с партийным заданием и не обеспечил поток финансов из агентства в кассу партии. И вот Филат сидит, Бумаков - посол в Японии, а агентство все еще в подчинении пятого этажа. Посчитайте, сколько за последние три года сменилось гендиректоров в этом агентстве. И никто даже не собирается разбираться в этой неразберихе, созданной партиями. Только считают зарплаты директоров и представителей государства. И сильно возмущаются.

В ближайшее время одних снимут, других назначат. Но ведь от этого предприятия не станут рентабельными. Только один пример. Подчиненное МВД госпредприятие «Cartuș» продает оружие. Там числятся всего 11 штатных работников. Годовые продажи - по 15 миллионов лей. Средняя зарплата - 13 тысяч в 2017-м, 16,2 тысячи в 2018-м. Из всего годового дохода по 2-2,5 миллиона тратят на официальную зарплату, по миллиону – на социальные и медицинские взносы. Ежегодный подоходный налог составил всего по одному проценту с прибыли - мизер.

И по итогам (на бумаге) показана чистая прибыль всего по 800-900 тысяч лей. Вот эту сумму законно и делят согласно статье 5 закона, в том числе на вознаграждение самим себе.

Во всем этом всенародном хаосе есть одна закономерность. Никто не раскрывает информацию о финансовой деятельности предприятий - коммерческая тайна. Хотя сам закон о коммерческой тайне отменен 1 марта 2019 года, а закон №113/2007 о бухгалтерии обязывает всех юридических лиц представлять финансовые отчеты и статистику. Национальное бюро статистики начиная с 2008 года обязали публиковать все финансовые отчеты на своем портале и в официальном бюллетене. С тех пор ни один финансовый отчет так и не был опубликован. Опять коммерческая тайна. Налоговая служба также отказывается представлять информацию о налогах конкретных юридических лиц, причем под тем же предлогом. А какая может быть тайна, если финансовые отчеты должны быть в обязательном порядке опубликованы?

Загляните на портал минфина Румынии - найдете все отчеты всех юридических лиц за последние шесть лет.

Введите только фискальный код субъекта. А у нас даже неизвестно, кто и что импортирует в страну и экспортирует из страны. Но есть несколько российских порталов, которые продают таможенную информацию молдавской таможне. Недельной свежести.

Мы не знаем, по каким ценам импортируют товары и как затем формируются цены реализации. Но зайдите на портал министерства предпринимательства Румынии или на портал комитета статистики России. И найдете подробную информацию об объемах и ценах импорта/экспорта примерно по 500 наименованиям импортируемых товаров и такому же количеству наименований экспортируемых товаров. Даже по этой информации можно ориентироваться и контролировать цены реализации на внутреннем рынке.

Вывод: нужно работать системно. А не месседжи передавать.

Думитру БАРБАЛАТ