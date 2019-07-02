Захочет ли новая власть аннулировать секретный протокол Филата-Тимошенко о продаже Днестра?

28 июня на пресс-конференции в Кишиневе представители национального экологического центра Украины (Киев) и международной ассоциации хранителей Днестра Эко-Тирас (Кишинев) вновь обратили внимание власти и общества на проблемы экосистемы Днестра. Хотя еще в апреле было приостановлено строительство шести гидроэлектростанций на Днестре, эксперты считают, что Киев не откажется от намерения построить один из самых крупных в мире гидроаккумулирующих комплексов.

«Борітеся - поборете!»

Руководитель украинского НПО Руслан Гаврилюк сообщил на пресс-конференции в IPN, что компания «Укргидроэнерго» преисполнена решимости расширять гидроэнергоузел на Днестре. Это приведет к полной деградации реки и ее бассейна, сообщила эколог, член-корреспондент АНМ Елена Зубкова.

«В этом году Днестр вышел из берегов из-за дождей, но это скорее исключение - одной из основных проблем реки остается снижение уровня воды, - сказала Зубкова. - Теряется скорость потока, необратимо исчезают биологические виды. Число видов рыб в некоторых местах сократилось с 49 до семи. Строительство в верхнем течении все ширится, объем воды в реке все уменьшается. Экосистема превращается из речной в озерную. Важно бороться не только за реку, но и за бассейн, обращая внимание на то, что происходит в лесах, на пастбищах, откуда вода стекает в реку».

Если заработают еще три турбины, это будет смерть реки, уверена Зубкова: «80 процентов воды мы получаем из Днестра, есть риск остаться без воды. Проблема должна быть решена на политическом уровне, экологи уже поняли это и в Молдове, и на Украине». Председатель ассоциации «Край» из Тернопольской области Галина Процива обратила внимание на то, что на Украине население видит риски и крайне возмущено, люди благодаря активности НПО и академических кругов стали более информированными. А в Молдове?

Представители академической среды и НПО считают, что вопрос должен переместиться в зону особого внимания новой власти в Кишиневе. Исполнительный директор международной ассоциации хранителей реки Эко-Тирас Илья Тромбицкий отметил на пресс-конференции, что Киев хотя и отложил намерение построить шесть ГЭС, но настаивает на тщательной оценке перспектив строительства. «Ситуация в Молдове лучше, надеюсь, на Украине тоже будет лучше, решения будут принимать более демократично, в публичных дискуссиях», - предположил Тромбицкий.

Эксперт киевского национального экологического центра Виктор Мельничук и исполнительный директор национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк призвал объединить усилия в защите речных экосистем и оценить реальное воздействие гидроэнергетики на эти ресурсы. Все участники семинара, прошедшего 28 июня в рамках проекта ЕС «Экологическая оценка гидроэнергетики», призвали гражданское общество двух стран объединиться в спасении Днестра и неустанно бороться, следуя принципу поэта Тараса Шевченко: «Борітеся - поборете!».

«Укргидроэнерго» пользуется общим Днестром как своим

«Укргидроэнерго» уже больше 20 лет эксплуатирует по своему усмотрению воды Днестра, которые, согласно международному праву, принадлежат как Украине, так и Молдове. Получая огромную прибыль, компания не вложила ни копейки в восстановление биологического разнообразия дельты реки, которую разрушает 24 часа в сутки. Более того, мечтает построить еще шесть гидроэлектростанций, отчего пострадают миллионы граждан Украины и Молдовы – в одних местах поля окажутся под водой, в других воды вовсе не будет.

Характерен пример украинского села Монастирок. Когда-то здесь протекал стремительный и полноводный приток Днестра - река Серет. В 60-х построили Касперовскую ГЭС - самую мощную в Тернопольской области, и река превратилась в болото. Во имя строительства отселили немало людей. Их заставили разобрать хаты, вывезти строительный мусор, вырубить сады, сжечь ветки, вывезти пепел и угли, засыпать колодцы, с кладбищ забрать останки родных. Сейчас на месте дворов – вода, растут камыши и бродят аисты. Село умерло, здесь 250 жителей: никто не хочет жить у реки, от которой пахнет гнилью.

В самих Касперовцах ради гидроэлектростанции затопили 380 гектаров плодороднейшей земли, с которой собирали по два урожая. Так будет и в тех местах, где хотят построить шесть новых гидроэлектростанций. Доходы от продажи электроэнергии пойдут в карманы «Укргидроэнерго», а с экологическими проблемами местным общинам придется бороться за свой счет.

Город Черновцы три четверти воды берет из Днестра. Каскад ГЭС на реке приведет к еще большему заилению воды, ее качество существенно ухудшится, на очистку придется тратить дополнительные средства, вода для населения подорожает. То же ждет и города Молдовы. Но если на Украине об этом говорят – у нас молчат.

Такого шабаша, как на Украине, нет нигде… кроме Молдовы

«Укргидроэнерго» - крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, в ее составе девять станций на реках Днепр и Днестр. Такого шабаша, как на Украине, нигде нет, говорят экологи.

Ученые института экологии Карпат НАН Украины исследовали предварительный проект строительства каскада ГЭС на верхнем Днестре, проанализировали научные материалы, собранные за последние 35 лет. Вывод: все идет к окончательному разрушению речной системы Днестра. Под угрозой десятки редких видов растений, птиц и рыб природоохранного парка «Днестровский каньон», который окажется под водой. А ведь эту территорию должны были включить в Изумрудную сеть Европы, что предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Минэкологии Украины предложило не строить новые гидроэлектростанции, но минэнергетики проигнорировало предупреждения, а премьер-министр Владимир Гройсман подписал правительственное распоряжение - принять программу развития гидроэнергетики до 2026-го года, которая предусматривает строительство каскада ГЭС.

Коррупционный проект гидромафии на 20 миллиардов

На строительство шести ГЭС на Днестре «Укргидроэнерго» планирует потратить 20 миллиардов гривен. Это почти в десять раз больше годовой чистой прибыли государственной компании за 2017 год, но разрушением Днестра она все равно занимается на бюджетные деньги. Почему это выгодно?

Генпрокуратура Украины уже возбуждала уголовное производство по фактам хищений должностными лицами ПАО «Укргидроэнерго» в 2010–2014 годах путем организации закупок товаров, работ и услуг у подконтрольных предприятий по значительно завышенным ценам. Не будут ли разворовываться средства украинских налогоплательщиков на строительстве ГЭС? Вопрос риторический.

Заработать спешат и органы местного самоуправления: тайком согласовывают участки для строительства ГЭС, а население узнает о том, что-то планируется, только тогда, когда в русло реки заходит тяжелая техника и начинается разрушение созданных природой водоемов.

В итоге чем ниже уровень водности речной системы страны – тем больше доходы «Укргидроэнерго» и связанных с ней чиновников и бизнесменов. Но на Украине рек много и много воды. У нас же ее практически нет.

Молдова все стерпит

Новоднестровская ГЭС в Черновицкой области появилась в 1983 году. С этого момента Днестр начал ежегодно терять 2,2 кубических километра воды - эквивалент того объема, который протекает в реке Прут на протяжении года. Киев не остановился. В 1999 году построили ГЭС у Нагорян, через десять лет ввели в эксплуатацию ГАЭС, затем - верхний бассейн.

В течение многих лет Молдова закрывала глаза на то, что компания «Укргидроэнерго» не выполняла свои обязательства по обеспечению стабильного потока воды в Днестре ниже по течению после ГЭС (более 120 кубометров в секунду). По данным госгидрометеослужбы РМ, такой объем бывает только в пиковые часы, а в остальное время течение вообще отсутствует. Но Молдова не может быть уверена даже в этом мизерном количестве воды.

Украинские энергетики подходят к вопросу цинично, говоря: если у Молдовы есть экологические проблемы, пусть она сама их решает. Более того, неоднократно было заявлено, что Кишинев в вопросах Днестра якобы подыгрывает Москве. Политика прикрывает растущие аппетиты бизнеса.

Тем не менее, чтобы сделать комплекс еще более мощным, «Укргидроэнерго» должна получить официальное согласие Молдовы на ведение строительных работ и на правом берегу Днестра. С этой целью компания обратилось к правительству РМ с просьбой арендовать 19 гектаров земли. Это шло вразрез с международными соглашениями об охране пограничных рек и о пограничных водах, которые в 90-х годах подписывали Украина и Молдова, приобщаясь к профильным документам ООН. Несмотря на все международные обязательства, Молдова была не против.

Скрытые причины толерантности

Почему Кишинев столько лет позволял Украине строить новые ГЭС?

По данным Wikileaks, в 2002 году, после введения в эксплуатацию ГЭС у Нагорян, Кишинев потребовал у Киева 20 процентов дохода комплекса, но получил отказ. Поэтому через год молдовские пограничники вошли в гидроэнергетический комплекс, выгнали оттуда работников и установили пограничный пункт посередине дамбы.

То есть можем решительно защищать свои интересы, когда хотим.

В ответ на это посол Украины Сергей Пирожков в 2007 году отклонил утверждение о том, что Украина нарушила суверенную территорию Молдовы. Он подчеркнул, что РМ никогда не претендовала на владение Днестровским гидроэнергетическим комплексом.

20 мая 2008 года, во времена президентства Владимира Воронина, представитель молдавского правительства приехал в Киев на переговоры о ценах на электроэнергию с премьером Виктором Януковичем. Договорились о том, что Украина будет продавать Молдове электроэнергию по 0,04 цента за кВт-час – то есть стоимость импортируемой электроэнергии для молдаван была меньше, чем для украинцев, плативших 0,062 цента.

Но при этом Молдова согласилась с требованиями Киева о постепенном повышении цен до июля 2009 года! Дата была выбрана не случайно: на апрель 2009-го в РМ были запланированы парламентские выборы. Ради этого и договорились о том, что Молдова не претендует на гидроэнергетический комплекс на Днестре, а Украина признает, что 60 молдавских предприятий на ее территории - собственность Молдовы.

Обмен был явно неэквивалентный. В феврале 2010 года премьер-министр Молдовы Влад Филат и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписали секретный протокол о признании украинских предприятий и других объектов на территории РМ, которые по состоянию на 1 декабря 1990 года были в союзно-республиканском подчинении. Украина получила на нашей территории молдавскую часть плотины в Наславче! Кишинев не обнародовал это скандальное решение, скрыв его от граждан. Украинцы молниеносно огородили «свою» территорию.

Менялись премьеры, но правительство Молдовы не делало ничего для защиты Днестра. Проблема реки на вялотекущих переговорах Павла Филиппа в Киеве была лишь ширмой, за которой скрывалось решение других вопросов, более важных для команды Влада Плахотнюка.

Захочет ли новая власть аннулировать секретный протокол Филата-Тимошенко?

Терять нам особенно нечего. В отношениях Молдовы и Украины в любом случае наступил период похолодания, считает эксперт портала Regional Trends Analytics Дорин Мокану.

«Отношения стран определенно переживут корректировку после того, как в политическую систему Молдовы под прямым нажимом США, ЕС и России инкорпорировали мощный пророссийский фактор в лице социалистов и президента Игоря Додона, - считает эксперт. – В Киеве настороженно восприняли решение правящей коалиции отдать под контроль Додона ключевые органы безопасности, в особенности СИБ, который обеспечивал нейтрализацию российского фактора в регионе и фильтрацию российских граждан на границе. В Киеве наверняка сочли весьма недружественным шагом голосование Молдовы в ПАСЕ за возвращение полномочий делегации России, которых последняя была лишена пять лет назад. По всей видимости, в отношении Украины молдавские власти могут преподнести еще целый ряд сюрпризов».

Хотелось бы, чтобы одним из этих сюрпризов стали новые, серьезные и решительные, переговоры по Днестру. Мокану не исключает, что «Украина постарается перегруппироваться на молдавском направлении с болезненными для Кишинева последствиями». По его мнению, наряду с усилением пограничного режима на молдо-украинской границе возрастает риск разморозки планов строительства шести каскадных ГЭС на Днестре.

Но если у нас с Киевом все равно все плохо – то, может, это и хорошо? Почему бы нам не извлечь из этого пользу для Днестра? И если у нас уже есть беспрецедентный опыт поддержки партнеров из России, Европы и США, почему бы не воспользоваться им и не решить вопрос, который важен для экологии всего европейского континента?

Олег ВОЛКОВ

Использованы материалы украинского издания «Тексти» в переводе издания «Аргумент», а также ИА Инфотаг и IPN

На фото:

Игорь Григорьевич Сирота – генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго».