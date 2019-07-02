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Политика
Филип покаялся, но не до конца
02.07.2019

Исполняющий обязанности председателя Демократической партии Павел Филип утверждает, что после отказа от мандата лидера ДПМ Владимир Плахотнюк больше не влияет на формирование. В то же время бывший премьер говорит, что в последнее время в партии существовала "неестественная вертикаль власти для партии демократической направленности". Заявления были сделаны на TVR Moldova, передает IPN.

"Если говорить об ошибках, я думаю, что, пока я был у власти, партия имела более агрессивную манеру поведения по отношению к политическим оппонентам, - сказал Филип. - Может быть, это и естественно для партии власти, но я не думаю, что это принесло нам политический капитал. Я думаю, что это была неестественная вертикаль власти для партии демократической направленности. С этой точки зрения мы должны провести анализ ситуации".

По словам экс-премьера, Демпартия приобрела вес и набрала больше мандатов, но политически не сильно выросла, и из-за этого она сейчас находится в оппозиции: "Я думаю, что была более авторитарная манера руководства внутри партии". 

Что касается переговорного процесса в период после выборов, Павел Филип отметил, что в течение трех месяцев не участвовал ни в каких дискуссиях между ДПМ и ПСРМ: "Я должен признать, что это мне не нравится, я думаю, что должна быть более широкая консультация, но в то же время я не могу сказать, что я был изолирован и не знал, как все идет. Меня информировали коллеги и непосредственно Владимир Плахотнюк. Я знаю, что он лично вел переговоры со стороны ДПМ с Игорем Додоном и ПСРМ. Мы не слышали о переговорах с блоком ACUM в течение всего этого периода".

Филип отметил необходимость реформирования партии, поиска причин того, почему она находится в оппозиции, хотя получила наибольшее количество мандатов в парламенте за всю свою историю.


 
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