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Молдавский премьер отправилась с визитом в Румынию
02.07.2019

Глава молдавского кабмина Майя Санду отправилась в Бухарест по приглашению президента Румынии: детали визита.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Молдавский премьер-министр Майя Санду отправилась во вторник с однодневным визитом в Румынию.

В рамках визита в Бухарест у нее запланирована встреча с румынским лидером Клаусом Йоханнисом. В 09.00 состоится совместное заявление политиков. В 10.30 у Санду намечена беседа с румынским премьером Виорикой Дэнчилой.

Также запланированы встречи главы кабмина Молдовы с депутатами и сенаторами, а также другими политиками страны-соседки. В Румынии молдавский премьер будет находиться до конца вторника.

Санду прибыла в Бухарест по приглашению президента Йоханниса. Ранее стало известно, что в четверг, 4 июля глава молдавского кабмина отправится с рабочей поездкой в Брюссель.


 
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