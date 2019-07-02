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Политика
«Есть люди, которые связывают вас с некоторыми молдавскими политиками…». Вот комментарий Виталия Пырлога!
02.07.2019

Председатель Комиссии по контролю за файлами Интерпола Виталий Пырлог, в интервью для портала ТРИБУНА прокомментировал слухи о его связи с определенными политиками из Молдовы.

«Я не связан с политикой. Кто-то пытается связать меня то с одним политиком, то с другим. Это пустые слова, ничего более. Я никогда не защищал интересы политиков или их фирм. Более того, за последние десять лет я не занимал государственных должностей в Молдове, за исключением двухмесячного исполнения обязанностей директора СИБ, должности, от которой я отказался по собственной инициативе», – сказал он.

Кроме того, Пырлог отметил, что его должность в Интерполе предполагает независимость. «При всем уважении к государственной власти, но у меня есть четкие полномочия, установленные Интерполом, и я их соблюдаю. Это все, что нужно знать о моей работе в Интерполе», – подчеркнул чиновник.

Андриана Кептине


 
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