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У Молдовы есть славное прошлое, но у нее есть и достойное будущее!
02.07.2019

Сегодня вместе с Председателем Парламента Зинаидой Гречаный, дипломатическим корпусом, аккредитованным в Республике Молдова, президентскими советниками, депутатами, членами Правительства и представителями гражданского общества возложили цветы к памятнику Штефану Великому по случаю 515-летия со дня смерти Великого господаря.

Штефан Великий был правителем Молдавского княжества в период с 1457 по 1504 годы и одной из самых выдающихся личностей в истории молдавского государства. Он был блестящим дипломатом и талантливым полководцем, любил свою страну и яростно боролся за ее государственность. Он был и великим защитником нашей православной культуры и уделял особое внимание ее продвижению. Великий Господарь служит хорошим примером для меня лично и для подавляющего большинства молдаван. 

Хочу напомнить, что в этом году мы празднуем 660-летие основания Молдавского государства, а 2018 год Указом Президента Республики Молдова был провозглашен Годом Штефана Великого и Святого в знак высокого признания выдающейся роли Великого господаря в истории Молдавского государства.

Мы обязаны свято хранить всё наследие, оставленное нам Штефаном Великим, и передать его будущим поколениям. Только чтя память наших великих предков, мы сможем выжить как государство!

У Молдовы есть славное прошлое, но у нее есть и достойное будущее!

Использованы материалы Фейсбук


 
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