СРОЧНО! Молдавского олигарха Плахотнюка лишили всего: Наложен арест на отель Nobil, а также на телеканалы Prime, Publika, Canal2 и Canal3

Молдавский правоохранители наложили арест на целый ряд недвижимых объектов принадлежащих фактически олигарху Владимиру Плахотнюку.

Среди них отель Nobil, а также студии телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, передает Rise.md.

Согласно цитируемому источнику, подразделение НЦБК, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на целый ряд недвижимых объектов, принадлежащих компании Finpar Invest SRL, еще 26 июня, сроком на 15 дней. Это подтверждается документами, попавшими в распоряжение Rise. Затем, 27 июня, и суд, по запросу НЦБК, наложил арест на недвижимость Finpar Invest SRL.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Центра Анжела Старински, которая добавила, что арест был наложен и на счета компании, в рамках уголовного дела об отмывании денег. Напомним, что олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы после того, как в стране изменилась власть. По различным данным, беглый олигарх в настоящий момент находится в США.