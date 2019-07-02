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Сын экс-президента Молдовы Олег Воронин – телеведущей Наталье Морарь: Вот ты мразь и даже ПОХлеще!
02.07.2019

В приличном обществе джентльмены обычно более сдержанны, но не в нашей замечательной стране [ФОТО 18+]

Всем известно, что экс-президент Молдовы Владимир Воронин любит вставить в сои выступления острое словцо. Делает он это к месту и практически никогда не коробит. Кто и когда сказал его сыну Олегу Воронину, что у него прекрасное чувство юмора и меры – непонятно. Но вот уже второй раз отпрыск третьего президента страны попадает впросак из-за своего языка.

Напомним, что 22 апреля он послал журналиста в район пятой точки, а сегодня продвинулся еще дальше. И вновь виноватой оказался журналист – телеведущая Наталья Морарь.

«Вот какие сообщения я получаю от сына бывшего президента страны Олега Воронина. Я публикую их с его разрешения. Я никогда не общаюсь с ним в жизни, за исключением нескольких сообщений, которые он послал мне за последние несколько недель и которые остались без ответа. Комментарии излишни, слов - у меня нет», - написала Морарь на своей страничке в FACEBOOK.

ПУБЛИКУЕМ СКРИНШОТ ЭТОЙ ПЕРЕПИСКИ.

Скриншот переписки

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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