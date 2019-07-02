Прежде, чем пропел петух, отреклись от Плахотнюка: В Молдову олигарх не вернется – в ДПМ его признали диктатором

Временный председатель Демпартии Павел Филип рассказал, что бегство бывшего шефа из страны стало для него сюрпризом.

Бывший премьер-министр Павел Филип принял участие в телепередаче на телеканале TVR Moldova. В целом – ничего, но есть нюансы. Вот они - в виде цитат, без комментариев.

«Я не могу сказать вам, как он покинул Молдову, я не знал об этом. Я пытался позвонить ему в пятницу вечером 14 июня, но мне не удалось с ним связаться»

«В последнее время в партии существовала „неестественная вертикаль власти для партии демократической направленности. С этой точки зрения мы должны провести анализ»

"Демократическая партия приобрела вес, но политически не сильно выросла, и из-за этого она сейчас находится в оппозиции»

«Одной из ошибок, допущенных партией, был агрессивный образ действий. Я не думаю, что это принесло нам политические баллы. Считаю, что руководство ДПМ было авторитарным»

«Мы общались с ним в пятницу, прежде чем он объявил в Facebook, что покидает пост председателя ДПМ. Я даже не спросил, где он находится. И о возвращении тоже не спрашивал. Он звонил мне с швейцарского номера. Мне жаль, что он ушел. Есть парламентская неприкосновенность, но, вероятно, у него была информация, которую я не знаю»

«Возможно, было бы правильно ему отказаться от мандата депутата, но никто не может заставить его сделать это. Он отказался от должности председателя партии, чтобы позволить партии переформатироваться. Я думаю, что дойдет и до отказа от мандата».

ПАВЕЛ МУНТЯН