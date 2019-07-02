Молдова изнасилованная и брошенная. Кто скажет Плахотнюку: «А теперь Горбатый!»?

Для очистки страны от криминала, возможно, придется создавать чрезвычайную комиссию и спецподразделение.

Уголовные дела в России и Румынии

Нельзя сказать, что до позорного бегства из страны Владимира Плахотнюка и его близкого окружения и внутри страны, и за ее пределами не было цельного понимания сути режима, овладевшего Молдовой. Оппозиционные политики и эксперты постоянно указывали, что молдавская власть в лице демократов напоминает организованную преступную группировку. Она захватила и использует институты государства для обогащения, а коррупция проникла во все сферы жизни и уголки этой маленькой страны.

В Российской Федерации на Плахотнюка еще в 2017 году было возбуждено первое уголовное дело. Заочно ему было предъявлено серьезно обвинение. Следственный комитет России указывал, что «Плахотнюк совершил убийство более двух человек с особой жестокостью, общеопасным способом, в составе организованной группы, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти».

В том же году управление по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT) также возбудило уголовное дело, фигурантом которого был Влад Плахотнюк. Но судебные власти в Бухаресте приняли решение передать это дело в соответствующие структуры соседней Молдовы.

Криминальное лицо молдавской политики

В апреле 2017 года стало известно, что МВД Украины и Молдовы провели совместную операцию и предотвратили покушение на Плахотнюка. Организаторы заказного убийства были задержаны в Киеве, а потенциальные исполнители - в Кишиневе. В СМИ двух стран получили распространение разные интерпретации происшедшего. Назывались политика, «разборки мафиозных кланов», «фарс силовиков и постановочные задержания». Какая из версий соответствует действительности - точно не известно. Намного важнее другое. «Предотвращенное покушение» ясно показывало, что криминальные разборки стали неотъемлемой частью молдавской политики и имеют прямое отношение к руководителю правящей партии и фактическому «хозяину Молдовы».

Однако информация о том, что политического лидера правящей партии могут «заказать» в духе гангстерских традиций, в стране никого не удивила. Яркие детали дела, которые живописали следователи, и то, что задержанием «преступников» и ходом операции на всех ключевых этапах руководил лично президент Украины Петр Порошенко, не произвели должного впечатления. К тому моменту граждане Молдовы хорошо понимали, что политическая верхушка страны имеет второе лицо – преступное. И оно является основным.

Правящие партии крышевали «кражу века»

Во-первых, Молдова пережила «кражу века». Для реализации грандиозной мошеннической схемы, в результате которой исчезла 1/7 ВВП страны, были задействованы высшие должностные лица государства. Сценарий вывода денег из национального банка Молдовы разработали детально, и каждая из ветвей власти четко выполняла свою роль.

Правительство во главе с Юрием Лянкэ передало бизнесмену Илану Шору контроль над банками группы «ВЕМ». Аппарат НБМ во главе с Дорином Дрэгуцану следил, чтобы выводу денег ничего не препятствовало. Миллиарды свободно перемещались внутри страны и уходили за ее пределы. НБМ и правительство подготовили поправки в законодательство, позволяющие выделять миллиарды обанкротившимся финансовым организациям. Парламентские партии разыграли спектакль, в результате которого изменения приобрели силу закона под ответственность правительства. О том, что руководители партий правящего альянса действуют осознанно и хорошо знают, что именно происходит, сообщил во время следствия сам Илан Шор. Он рассказал как на одной из встреч с участием премьера Юрия Лянкэ и тогдашнего лидера ЛДПМ Влада Филата он докладывал о ситуации в банках группы «ВЕМ» лидеру ДПМ Владу Плахотнюку.

Высшие должностные лица государства – соучастники преступления

О том, что происходило в финансовом секторе, хорошо были осведомлены в генеральной прокуратуре и СИБе.

Известно, что в 2013 году по запросу генпрокуратуры была создана секретная межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации в банковском секторе. В группу вошли представители генпрокуратуры, СИБ, НБМ, национального центра по борьбе с коррупцией и др.. Было подготовлено обширное досье. Из материалов следовало, что доля государства в «BEM» была выкуплена за счет денег самого банка и что 68 процентов финансово-банковской системы страны контролировались «некоторыми кругами под покровительством влиятельных лиц в правительстве». В феврале 2014 года материалы группы были направлены президенту Тимофти, премьеру Лянкэ, спикеру Корману,руководителю парламентской комиссии по нацбезопасности Бутмалаю, генпрокурору Гурину. Все эти люди могли предотвратить кражу миллиардов, но ничего не предприняли. А Ион Бутмалай был убит при загадочных обстоятельствах, когда анонсировал разоблачительную пресс-конференцию.

Вне всякого сомнения есть все основания говорить, что названные высокопоставленные чиновники, будучи осведомлены, молчаливо наблюдали за реализацией сценария «кражи века», а, следовательно, были либо прямыми участниками, либо соучастниками громкого преступления.

Криминализация парламента

Существовало и второе убедительное свидетельство того, что прежняя молдавская власть и политический класс (в основном) имели запасное лицо. И, как уже указывалось, преступная физиономия была главной.

Осенью 2015 года, когда волна протестов схлынула, представители ДПМ делали СМИ заявления, полные намеков на то, что политический кризис вскоре будет преодолен и в парламенте произойдут события, которые многих удивят. В течение нескольких месяцев за кулисами шла напряженная работа. В это время представители Демпартии вели обработку депутатов парламента от ЛДПМ и ПКРМ. Сутью этого процесса был рейдерский захват огромной части депутатского корпуса из двух партий. Как впоследствии рассказывали коллеги парламентариев, покинувших фракции коммунистов и либерал-демократов, одних шантажировали компроматом и запугивали, других покупали.

В результате ДПМ, получившая на выборах 15,8 процента голосов, стала главенствовать в парламенте. И в союзе с либералами демократы в январе 2016 года сформировали свое правительство. Таким образом, с помощью политической коррупции и криминальных методов произошло искажение результатов голосования, и в Молдове был захвачен парламент. А, как известно, парламент является «сердцем» политической системы страны. С момента формирования так называемого «большинства» под руководством ДПМ парламент стал криминальным «сердцем» республики.

Явление на свет «политического Дракулы»

Государственные институты, такие, как Конституционный суд, генпрокуратура, ЦИК, КСТР и другие, стали обслуживать интересы клана, а не выполнять свое прямое предназначение. Именно поэтому во времена всевластия ДПМ истинные организаторы «кражи века» оставались на свободе, а политические оппоненты преследовались. КС, генпрокуратура и ЦИК принимали нужные режиму решения, закрывали глаза на грубые нарушения законодательства.

Моментом истины, безусловно, стали события с 7 по 14 июня с.г., когда демократы, используя полномочия КС и генпрокуратуры, предприняли попытку госпереворота. Власть в стране временно была узурпирована в явном виде: блокировалась деятельность парламента и вновь назначенного правительства.

Режим окончательно сбросил маску и показал свое истинное криминальное обличье. По-видимому, физиономия монстра напугала даже Запад. Стало ясно, что на молдавской земле в рамках программы ассоциации с ЕС явился на свет «политический Дракула». И это вынудило Брюссель и Вашингтон действовать заодно с Москвой.

Гашиш, анаболики, янтарь, алкоголь и сигареты

Однако после того, как изнасилованная демократами Молдова была брошена олигархом и его окружением, а новый парламент и правительство начали нормально функционировать, стало ясно, что известные ранее злоупотребления и преступления режима – лишь вершина айсберга.

Информация о криминальных «подвигах» старой власти посыпалась как из рога изобилия.

Бывший руководитель компании MoldATSA Сорин Стати рассказал о множестве схем контрабанды, в которые были вовлечены крупные руководители и рядовые сотрудники пограничной полиции и таможенной службы, МВД, «Почты Молдовы», кишиневского аэропорта и других транспортных систем. Потоки контрабанды были огромны, и система работала как часы. Это были товары, шедшие из Украины через Приднестровье, алкоголь, сигареты, анаболики, янтарь и много другой продукции. Преступные каналы и сети формировали паутину, опутавшую всю страну. Криминальные нити сходились в единый центр – ДПМ.

С новым громким разоблачением выступил и МВД России. Следователи заочно обвинили бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в организации преступного сообщества и незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Всего выделено 28 эпизодов контрабанды гашиша. По мнению следователей, Плахотнюк, имевший неограниченное политическое влияние в стране, вступил в сговор с лидерами молдавских криминальных группировок и не позднее 2012 года стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

Шквал разоблачений

Появившиеся недавно обвинения беглый олигарх и его лагерь называют «фантазиями». Но как быть с тем, что аналитическую записку, представленную Сорином Стати, подготовили сотрудники МВД? Или с тем, что в ведомстве вырыли себе нору, по выражению нынешнего министра Андрея Нэстасе, более 150 «змей», которые получали от Плахотнюка конверты с тысячами долларов? Об их существовании новому министру рассказали коллеги по службе.

Разве в этой связи не вспоминается история масштабной контрабанды алкогольных напитков и «сувениров» под видом дипломатического груза для саммита Интерпола в Пекине 26-29 сентября 2017 года? О неприглядной выходке рассказало известное немецкое издание «Der Spigel». Тогда в рамках мероприятия был устроен настоящий пир с целью продвижения нужного кандидата (в лице главы пограничной полиции Фредолина Лекаря) на должность представителя в руководстве организации от Европы.

Почему прокуратура наложила и арест на активы Илана Шора только после того, как он их продал и лишь сейчас? А как удалось покинуть Молдову Плахотнюку и Шору без каких-либо отметок об убытии, таким образом, что их местонахождение до сих пор не установлено? Или же мы должны поверить сказке, что Шор и сегодня плавает на пароме от правого берега Днестра на левый и обратно?

А сколько разоблачений нам еще придется услышать? Ожидается, что злоупотребления обнаружат на таких известных госпредприятиях, как «Почта Молдовы», Молдтелеком, распределительные сети и пр.. Все ли документы уничтожены и подчищены таможенной службой? А сколько бюджетных средств похищено на местах примарами и главами районов, «соколами» ДПМ? Чтобы со всем этим разобраться и очистить страну от криминала, возможно, придется создавать чрезвычайную межведомственную следственную комиссию и спецподразделение.

Отделить мух от котлет

И те факты, о которых стало известно в последнее время, и новые, идущие лавиной, требуют от властей изменить взгляд на ситуацию вокруг деятельности ДПМ, а также и партии Шора. Представители этих политформирований, оставшиеся в Молдове, конечно же, будут отрицать и масштаб, и системность преступлений. Они будут утверждать, что их лидеры и организации подвергаются политическим преследованиям со стороны новой власти.

Но при рассмотрении сложившейся ситуации следует отделить мух от котлет.

Во-первых, как и Плахотнюк, так и Шор пришли в политику, когда за ними уже тянулся длинный шлейф делишек с криминальным оттенком. Не секрет, что во времена президента Воронина Плахотнюк уже был «управляющим» бизнеса «семьи», или ее «кошельком». А к Воронину будущий «хозяин Молдовы» пришел из «тени». Находясь в окружении лидера ПКРМ, Плахотнюк детально изучил, как политика приносит огромные деньги через контроль госинститутов. Накопив достаточно «жирка», Плахотнюк решил обзавестись своей партией. Выбор пал на ДПМ, тогда лежавшую в политическом кювете. Сделка с Дьяковым состоялась, и у ДПМ появился новый хозяин. Вся остальная история – путь захвата молдавского государства и обкрадывания народа совместно с партнерами по АЕИ и самостоятельно.

Шор пришел в политику после пресловутой «кражи века». Под его ногами горела земля, небо уже выглядело в клеточку, и нужен был хоть какой-то щит от грядущих ударов. В 2016 году, чтобы проникнуть в политику, возглавил общественно-политическое движение «Равноправие». Как для одного бизнесмена, так и для второго партии были ширмой, а также способом сохранения и приумножения капиталов, ухода от ответственности за совершенные ранее преступления.

Кто скажет Плахотнюку: «А теперь Горбатый!»?

А, во-вторых, и ДПМ, и партия Шора участвовали в попытке государственного переворота в период с 7 по 14 июня 2019 года. Это не честная политическая борьба, а преступление против молдавского народа и государства. Участие в данном деле КС и генпрокуратуры лишь усугубляет дело. Судьи КС сдались. В интересах органов прокуратуры прийти с повинной. Поэтому скоро и этот бастион падет. Тогда останется решить только один вопрос: «Кто скажет Плахотнюку: «А теперь Горбатый!»?

ТКАЧ СЕРГЕЙ