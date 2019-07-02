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Общество
Кишиневский особняк Илана Шора продан за 3,5 миллионов леев
02.07.2019

Кишиневский особняк Илана Шора был продан за 3,5 миллиона леев, договор зарегистрирован в кадастре еще 26 июня 2018 года. Новым владельцем «Шоровской» недвижимости стал некий Сергей Трохин в возрасте 31 года.

В декларации о доходах от 2018 года Илан Шор указал, что является владельцем земельного участка в 27 соток и двух жилых помещений в 273 и 644 квадратных метра.

Но журналистам удалось выяснить, что эти два жилых помещения объединены в один дом по ул. Лакулуй в Кишиневе, и их общая стоимость составляет 8,1 миллионов леев.

Также выяснилось, что особняк, несмотря на постоянно меняющиеся имена владельцев, все равно использовался Иланом Шором, который там же провел и свой домашний арест.

В день 26 июня, когда в кадастре был зарегистрирован контракт купли-продажи особняка, стало известно, что Антикоррупционная прокуратура заявила об аресте имущества Шора, обвиняемого в «краже миллиарда» из молдавских банков. На тот момент никто не мог с точностью назвать стоимость всего арестованного имущества.

- Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, — пояснила врио главы Антикоррупции Адриана Бецишор.

Позднее в СМИ была опубликована информация о том, что прокуроры требуют ареста скандально известного бизнесмена.

В тот же злополучный день 26 июня должно было пройти слушание по делу Илана Шора в Апелляционной палате в Кагуле, но на заседание не явился ни сам обвиняемый бизнесмен, ни его адвокаты, поэтому пришлось перенести его на 19 июля, передает tv8.md.


 
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