Ученые назвали эффективное средство борьбы с диабетом и ожирением

Кофе активизирует защитные механизмы организма, которые могут стать ключом к борьбе с ожирением и диабетом.

К такому выводу пришли исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании. Авторы новой научной работы обратили внимание на то, что употребление кофе способствует выработке бурого жира, что, по их мнению, объясняет многие полезные свойства данного напитка. Исследование было опубликовано в журнале Cientific Reports.

Жировая ткань в организме человека подразделяется на два типа: белый жир и бурый жир. Белый жир служит для накопления энергии, и его избыток приводит к ожирению, а в некоторых случаях - диабету и другим проблемам такого рода. Бурый жир легко «сжигается», согревая тело, давая ему энергию и защищая от лишнего веса. Однако бурый жир преобладает лишь в организме маленьких детей, за что его порой называют «детским жирком». В организме взрослых в первую очередь содержится именно белая жировая ткань.

- Бурый жир действует не так, как другие жиры в вашем теле. Он производит тепло, сжигая сахар и жир, часто в ответ на простуду. Повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также сжигание лишних калорий помогает снизить вес. Однако до сих пор никто не находил приемлемого способа стимулировать его активность у людей, - рассказал профессор медицинского факультета Университета Ноттингема Майкл Симондс.

Ученые отметили, что их первое исследование, проведенное на людях, показало, что «нечто вроде чашки кофе» может оказывать прямое влияние на функции бурого жира. Во время работы они использовали специальную тепловизионную технику, чтобы проследить воздействие кофе на бурый жир. Исследователи выяснили, что эта жировая ткань в основном находится в области шеи, а употребление кофе вызывает ее нагревание.

- Полученные результаты очень важны, так как ожирение является серьезной проблемой для здоровья общества. У нас растет эпидемия диабета, и бурый жир потенциально может стать частью решения этой проблемы, - считают ученые.

Теперь ученые намерены выяснить, воздействует ли на бурый жир кофеин или другой компонент, содержащийся в кофе. Они считают, что после того, как это станет известно наверняка, можно будет использовать выявленное вещество для контроля веса или для предотвращения диабета.

В последнее время появляется все больше исследований, доказывающих, что кофе приносит пользу, а не вред организму. Существуют свидетельства того, что он также предотвращает развитие старческого слабоумия, защищает от диабета и даже снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Предполагается, кофе снижают вероятность вспышек розацеа — покраснения кожи лица — и насыщает клетки организма кислородом. А недавно исследователи пришли к выводу, что даже запах кофе позволяет людям эффективнее справляться с алгебраическими задачами – хотя не исключено, что в данном случае ключевую роль играет самовнушение.

Однако недавно было объявлено, что кофе рискует оказаться в числе труднодоступных продуктов. К этому могут привести климатические изменения, в результате которых на планете остается все меньше мест, пригодных для выращивания кофе.