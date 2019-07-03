Раньше банки работали с бизнесом, а сейчас – напрямую с потребителем, - Ионицэ

В Молдове наблюдается рост объемов кредитования, однако его целевая аудитория сильно изменилась.

После падения, продолжавшегося на протяжении последних четырех лет, рынок кредитования снова пошел в рост. По данным экспертов института IDIS Viitorul, объем займов, как в банковском, так и в небанковском секторе, вырос на 4,4 миллиарда леев.

О причинах такого роста объемов кредитования в стране рассказал экономический эксперт института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

- Раньше банки давали кредиты строительным кампаниям, 40% из которых не смогли вернуть деньги. Сейчас банки дают кредиты физическим лицам, которые покупают квартиры. Если раньше деньги заходили в отрасль через строительные компании, то сейчас заходят через потребителя. Раньше банки давали кредиты магазинам, а сейчас дают потребителям. Так растет кредитование, - заявил Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Таким образом, как отметил Ионицэ, кредитование сейчас растет за счет потребителей. Банки не хотят работать с бизнесом, как это было раньше, предпочитая работать с физическими лицами. И если раньше потребительские кредиты составляли незначительную долю в ВВП, то сейчас объем кредитования физических лиц уже превысил 10%. Но это не так много по сравнению с Европой, где этот показатель в среднем составляет 56%.

В то же время эксперт считает, что рост потребительского кредитования напрямую связан с ростом благополучия жителей республики. То есть, по его словам, люди стали более уверены в завтрашнем дне и берут потребительские кредиты, зная, что смогут их вернуть.