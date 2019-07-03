Долги государственных компаний в период правления демократов достигли астрономических высот

Общая сумма достигает цифры в 18 млрд леев. Агентство Публичной Собственности сообщает о том, что долги государственных компаний (в которых основная часть капитала принадлежит именно государству) растут с тревожно быстрой динамикой. На конец прошлого года текущие рост долгов составил 3,4 млрд леев, и это на 9 процентов выше, нежели на конец 2017-го года, без учёта накопленных ранее задолженностей.

Сильнее всего выросла задолженность предприятия "Государственная администрация автомобильных дорог" - теперь задолженность составляет 2,8 млрд леев, за год она выросла почти на 747 млн леев. На 190 млн леев вырос долг предприятия Moldelectrica, аналогичные процессы происходят и в "Молдавской железной дороге" - за последний год долг вырос сразу более чем в два раза, с 112 до 265 млн леев.

Определённую часть задолженности составляют кредиты банкам - общая сумма выплат составляет 156 млн леев, из которых львиная часть приходится на Центральную типографию и "Молдавские железные дороги" - 8, и, соответственно, 141 миллион леев.

Тревожная ситуация в компании Moldtelecom - долги у неё были и ранее, в 2018-м году удалось сократить их на 177 млн леев, но этого мало для нормального функционирования предприятия. В ситуации, когда долги превышают оборот, возникают большие затруднения для деятельности предприятия, и то же самое наблюдается и в некоторых других компаниях - CET-Nord, «Кишиневский цирк» и обществк с ограниченной ответственностью IT-Cafe.

Стоит заметить, что у Moldtelecom есть и огромный кредит на 635 миллионов леев, который превышает открытые кредиты таких компаний, как Cricova (184 млн), Franzeluta (21 млн) и Национальная Лотерея Молдовы (12 млн леев) вместе взятые.

Эксперты АПС предупреждают, что неисполнение обязательств перед финансовыми учреждениями по внутренним и иностранным кредитам, а также обязательствам, предоставляемым под государственную гарантию, создает сложную ситуацию для финансовой независимости компаний. Неуплата обязательств по кредитам, предоставленным под государственную гарантию, а также по рефинансированным кредитам порождает риск погашения долгов из источников государственного бюджета.