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Политика
Депутаты назвали первые четыре предприятия, приватизацией которых займется специальная комиссия
03.07.2019

Названы первые четыре государственных предприятия, приватизацию которых расследует специальная парламентская комиссия.

Первыми четырьмя предприятиями, на вопрос о законности приватизации или концессии которых должна дать ответ специально созданная парламентская комиссия, стали «Tutun CTC», Международный аэропорт Кишинева, «Air Moldova» и «Автовокзалы и автостанции». Об этом сегодня, 2 июля, заявил член комиссии, депутат от ПСРМ Влад Батрынча, сообщает АиФ Молдовы.

18 июня парламент Республики Молдова проголосовал за создание Специальной следственной комиссии по нескольким случаям сомнительной приватизации, начиная с 2013 года. В ее состав вошли семь членов: Влад Батрынча и Петр Бурдужа от ПСРМ, Раду Мариан –  от ПДС, Игорь Мунтяну – от ППДП, Николай Чубук и Игорь Время – от ДПМ. Еще одно место в комиссии должен был занять представитель фракции «Шор». Председателем комиссии был избран Игорь Мунтяну, вице-председателем – Николай Чубук, а секретарем – Петр Бурдужа.

Сегодня состоялось ее второе заседание. Отчет с выводами комиссия должна представить в течение 120 дней с начала ее деятельности. 


 
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