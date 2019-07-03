Короткие номера 13xx для общественных услуг, открытых для назначения

Начиная с 1 августа 2019 года, короткие номера 13xx будут доступны для назначения для общественных услуг, предоставляемых контактными центрами организаций, предоставляющих такие услуги. По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, речь идет об организациях, предоставляющих электрические, тепловые, газовые, водные, канализационные услуги и т. д. Постановление Административного совета НАРЭКИТ было утверждено сегодня, 2 июля, на открытом заседании, передает IPN.

В пресс-релизе агентства отмечается, что это решение призвано защитить пользователей от больших сумм, выставленных за эти услуги. Целью утвержденного регулирования является стимулирование использования номеров из блока 13xx в интересах конечных пользователей, предоставляя общественности короткие, легко запоминающиеся номера по доступным тарифам.

До сих пор экономические агенты, предоставляющие такие услуги, использовали ресурсы нумерации из различных географических, негеографических, мобильных блоков номеров и т. д., и соответствующие звонки тарифицировались на уровне национальных вызовов. Учитывая тот факт, что данные звонки, как правило, являются длительными, текущие тарифы вызывают недовольство пользователей.

Таким образом, все категории пользователей общедоступных телефонных услуг будут платить тариф до 0,15 леев в минуту без НДС за звонок экономическому агенту, предоставляющему такие услуги.

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