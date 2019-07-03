Самая лучшая работа в Кишиневе, на которой можно похудеть к морю...

Помотаешься вот так целый день по душному салону среди потных пассажиров — и никакой специальной диеты не надо. Сел в практически пустой троллейбус 20 маршрута. Напротив меня — кондуктор, мужик предпенсионного возраста. Представился Семеном. Разговорились.

- Душно как у вас! - -заметил я. - Даже открытые люки и окна не помогают от духоты...

- А вы представьте, что мне в такой парилке целый день приходится находится! - ответил Семен. - Лучшей всякой диеты! За месяц пять килограммов скинул. Многие мои коллеги тоже стремительно худеют.

Он показывает свой живот, вернее, то что от него осталось. Далее он стал жаловаться на пассажиров:

- Не хотят мелочь брать в качестве сдачи! У меня однолеевых купюр не было, дал сдачу в три лея мелочью. Так стала на меня пассажирка орать! Тут же позвонила в парк, видимо, у нее там знакомые. Пришел, пришлось объяснительную писать. А разве мелочь — это не деньги? На следующий день вызывает начальник: «Пришла та женщина, ты должен перед нею извиниться...» Я отказался. «Пиши заявление об уходе по собственному желанию!» Написал. Через пару месяцев меня вернули на работу...

Он опять посмотрел на свой живот, вытер испарину со лба:

- Еще пару месяцев такой жары и от меня только тень останется. Вот куда, тем, кто мечтает быстро похудеть. Надо на работу устраиваться!

И пошел по салону обилечивать пассажиров...

ЛЕОНИД РЯБКОВ