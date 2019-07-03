У Румынии и Украины были разные опасения по поводу смены власти в Кишиневе

У Румынии и Украины были разные опасения по поводу смены власти в Республике Молдова. В то время как Украина боялась налаживания отношений с Российской Федерацией прямо у ее границ, некоторые ответственные лица в Бухаресте все еще поддерживали представителей прежней власти. Мнения были высказаны в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

„Для Румынии все представлялось совсем по-другому, потому что Румыния не ожидала такого отклонения в Кишиневе между двумя крайностями, справа и слева. То, что не поняла ни Румыния, ни Украина, состоит в том, что в Республике Молдова существует гораздо большая проблема, и она называется мафиотизацией государства”, - заявил журналист Ион Тергуцэ.

Ион Тергуцэ считает, что в Румынии произошел какой-то крах на уровне секретных служб, потому что был проект, о котором было мало известно. „Вероятно, Румыния попробовала что-то другое в Республике Молдова, чем было на виду, и в какой-то момент ей пришлось корректировать свои сценарии”, - отметил Ион Тергуцэ. Журналист отметил, что Румыния рассчитывала на лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и не ожидала изменения власти, произошедшего в Молдове.

Председатель Ассоциации „Expert-Grup” из Румынии Сорин Ионицэ считает, что в связи с нынешним правящим большинством в Кишиневе все еще существуют риски, учитывая совершенно разные взгляды двух сил, формирующих коалицию. По его мнению, договоренность, заключенная в Кишиневе, не совсем естественная, поэтому и румынские власти не знали точно, как реагировать.