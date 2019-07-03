На Центральном рынке пошел на приватизацию даже общественный туалет

Стены зала муниципального совета Кишинева еще помнят грандиозные планы бывшего директора Центрального рынка Октавиана Бивола, с которыми в конце года он поделился с советниками, чтобы запросить деньги из бюджета. Читатели «Молдавских ведомостей» наверняка тоже помнят их. Речь шла о платных стоянках для автомобилей на трех прилегающих к рынку улицах и отдельном входе на рынок с Митрополита Варлаама для выгрузки товара. Были названы и другие проблемы, требующие решения: ветхая, полвека работающая без капитального ремонта канализация, допотопные торговые места в овощных рядах, которые необходимо было заменить, и устаревшая электропроводка, вместо которой администрация рынка предложила установить солнечные батареи, которые должны были стать источником электропитания для всего торгового центра.

Кишиневцы тогда подключились со своими советами. Они предлагали промышленную группу товаров полностью перенести на рынок по ул. Каля Басарабией, чтобы не мешал торговле, а на центральном рынке оставить лишь продовольственные товары; упорядочить налогообложение, чтобы доступ на рынок могли иметь и крестьяне из окрестных сел, приходящие сюда с одной-двумя корзинами фруктов или овощей; полностью исключить дополнительные поборы с торговцев

Советники эти планы одобрили, а вот с источником финансирования решили повременить, рассудив: при нынешних оборотах продукции центральный рынок в состоянии заработать себе на ремонт сам.

Однако время шло, и даже приближающиеся выборы не смогли заставить администрацию рынка приступить к работам. Он продолжал работать по старой схеме: с незаконными парковками у рынка и поборами с продавцов, с аварийно опасной обстановкой на прилегающих улицах. С торговлей мясом и молочными продуктами прямо на асфальте. О реконструкции рынка уже никто не заикался.

За короткое время на рынке сменилось три директора, а последний проработал всего один день и написал заявление. В конце прошлой недели в должность вступил очередной - с дипломами академии полиции США и юридического факультета МолдГУ. Но как долго продержится он на этом посту, и не постигнет ли его участь остальных?

Давая в понедельник интервью столичным журналистам, и.о. генпримара Руслан Кодряну сообщил о «стабилизации ситуации на центральном рынке» и заверил, что «предприниматели возвращаются к нормальному режиму работы». В то же время стало известно, что полиция в выходные дни провела проверки на муниципальном предприятии, одновременно начался аудит финансовых операций и заключенных на рынке контрактов. «Делается все, чтобы незаконных сборов на рынке больше не было», - заверил Кодряну.

А вот муниципальные советники-социалисты к словам временного столичного мэра отнеслись скептически. Председатель фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару убежден: «На центральном рынке столицы происходят не позитивные изменения, а битва за контроль над предприятием. Никто на самом деле не озабочен обеспечением прозрачности работы рынка».

Уже несколько лет предприятие не принадлежит муниципальному совету, а подчиняется определенной группе лиц, которые принимают все решения по деятельности рынка сказал советник на брифинге: «Мы знаем, что несогласные с таким положением дел были вынуждены уйти из-за давления на них. Целые торговые ряды сдаются в аренду за огромные деньги. Также на рынке происходят сделки передачи в субаренду и даже приватизации. Дело дошло до абсурда - общественный туалет и тот в стадии приватизации».

О том, что на рынке в данный момент идет схватка за овладение денежными потоками, говорит и тот факт, что проверки деятельности рынка начались именно сейчас, после утери контроля над ними «смотрящих» от утратившей влияние в политике Демпартии Плахотнюка.

И здесь самое время вернуться к акту Счетной палаты от 2017 года. В 2005-2017 годах муниципальное предприятие «Центральный рынок Кишинева» было освобождено столичными властями от выплаты дивидендов на сумму около 64 миллионов лей. Казалось бы, накопленная сумма могла бы пойти на развитие муниципального предприятия. Но она каким-то образом в расчет взята не была. Словно ее и в помине не было.

Более того, в конце прошлого года администрация предприятия объявила, что находится в поиске средств для масштабной реконструкции рынка, запланированной на начало 2019 года. Это был блеф, поскольку аудит, проведенный в 2017 году Счетной палатой по финансовому отчету муниципия Кишинев, показал: у предприятия есть средства на модернизацию и реконструкцию, но администрация тратит их на другие цели. Интересно было бы знать, на какие.

В отчете Счетной палаты появляется цифра 59 миллионов лей – сумма, накопленная из невыплаченных дивидендов в муниципальный бюджет, которая была использована как «финансовые вложения от других сторон». Попросту говоря, деньги были перечислены на некий банковский счет, а не инвестированы в реконструкцию рынка. При этом Счетная палата не разглашает название банка, на счет которого деньги были положены год назад. Догадываетесь, почему?

Но теперь, когда режим Плахотнюка пал, почему бы название этого банка и владельца лицевого счета не рассекретить - пусть не для граждан, для уголовного дела на расхитителей народного добра, чтобы заставить мошенников вернуть деньги кишиневцам? Потому что горожане заслуживают иметь в столице современный рынок, отвечающий всем требованиям времени.

Мария БУИНЧУК