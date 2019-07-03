Скоро можно будет звонить и отправлять SMS без сотовой связи и Интернета

Китайская компания Oppo на выставке MWC 2019 в Шанхае представила технологию MeshTalk, которая позволит владельцам смартфонов обмениваться звонками и сообщениями без наличия сотовой сети, Wi-Fi и Bluetooth, сообщили в пресс-службе компании.

«На выставке MWC 2019 в Шанхае компания Орро представила новую фирменную технологию децентрализованного обмена данными MeshTalk, которая позволяет передавать текстовые и голосовые сообщения, а также совершать голосовые вызовы между устройствами Орро на расстоянии до 3 км без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth», — передает rns.online.

Oppo планирует найти применение новой технологии в малонаселенных зонах с плохим сотовым покрытием, экстремальных условиях и различных ЧС, когда традиционная сеть не справляется с нагрузкой.