Новое с 1 июля 2019 года: Выплата больничных по новым правилам, повышение пенсионного возраста и пособий на детей

«Комсомолка» подготовила подборку нововведений, о которых должен знать каждый житель республики.

И зарплата, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Начиная с 1 июля, родители, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком, но впоследствии решили вернуться к работе на полный рабочий день, смогут получать зарплату и ежемесячное пособие на ребенка до трех лет.

Выплата пособия сохраняется, если бенефициар: трудоустраивается; возобновляет трудовую деятельность; увольняется до истечения отпуска по уходу за ребенком.

С 2020 года право на ежемесячное пособие на ребенка будет предоставляться в соответствии с одним из двух способов, предложенных властями, а именно:

с даты предоставления отпуска по уходу за ребенком и до трехлетнего возраста, сохраняя действующую схему предоставления и выплаты пособия на воспитание ребенка – в размере 30% от расчетной базы за каждый год;

с даты предоставления отпуска по уходу за ребенком и до двухлетнего возраста: 60% за первый год и 30% – за второй год. При выборе этого варианта после двух лет ежемесячное пособие на ребенка не предоставляется.

Увеличение единовременного пособия по рождению ребенка

Также с 1 июля будет увеличена сумма единовременного пособия по рождению ребенка. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.

Министр также подчеркнула, что взамен наборов для новорожденных, которые выдавались в роддоме, мамам решили дать денежную сумму, эквивалентную стоимости данного набора, в размере 1600 леев. Таким образом, единовременное пособие по рождению ребенка увеличится до 7911 леев.

Пособие по нетрудоспособности

Согласно новым правилам, работодатель, как и раньше, будет оплачивать пособие по временной нетрудоспособности за первые пять дней, но не более 15 дней в течение всего года.

Ежемесячная сумма возмещения, выплачиваемого за больничный лист из финансовых средств работодателя, составит 75% от средней заработной платы работника. Вознаграждение работодателя будет определяться на основании оригинала медицинской справки, представленной на бумажном носителе. А территориальные отделения социального страхования будут устанавливать и рассчитывать пособие, начиная с шестого дня временной нетрудоспособности.

Также в специальных отделениях социального страхования будут определены и рассчитаны компенсации, необходимые в случае туберкулеза, СПИДа или онкологического заболевания, и компенсации по уходу за больным ребенком — начиная с первого календарного дня временной нетрудоспособности. Здесь также речь идет о средствах из государственного бюджета.

Национальная касса социального страхования объявила, что с 1 июля изменалсь и база расчета пособия по временной нетрудоспособности. Так, размер возмещения по временной нетрудоспособности будет определяться территориальными отделениями социального страхования, в зависимости от продолжительности периода взносов. Речь идет о 60% от полной заработной платы в случае периода взносов до 5 лет, 70% — от 5 до 8 лет и 90% — в случае непрерываемых взносов сроком более 8 лет.

Повышение пенсионного возраста

С 1 июля 2019 года мужчины в нашей стране будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет, а женщины — в возрасте 58 лет и 6 месяцев, согласно Закону о государственной пенсионной системе.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон

«О государственной пенсионной системе», с 1 июля 2017 года вступило в силу постепенное увеличение пенсионного возраста и увеличение периода взносов как для мужчин, так и для женщин.

63-летний стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин уже вступил в силу — с 1 июля 2019 года, а для женщин – с 1 июля 2028 года.

Достижение 63-летнего пенсионного возраста для женщин будет происходить путем ежегодного увеличения стандартного пенсионного возраста на 6 месяцев. Обратите внимание, что страна движется к полному трудовому стажу и для мужчин, и для женщин, который будет равен 34 годам. Для мужчин этот порог уже действует с 1 июля 2018 года, а для женщин вступит в силу — с 1 июля 2024 года.

Право на пенсию за выслугу лет

С 1 июля военнослужащие-контрактники, сотрудники органов внутренних дел, а также госслужащие с особым статусом в пенитенциарной администрации и Генеральном инспекторате карабинеров получат право выходить на пенсию за выслугу лет, если отслужили 24 года и 6 месяцев.

Срок выслуги лет для права выхода на пенсию для силовиков повышается поэтапно, начиная с 2011 года, пока не достигнет 25 лет. Это произойдёт 1 июля 2020 года.

Новые тарифы по страхованию автогражданской ответственности

С 1 июля вступили в силу новые тарифы по внешнему и внутреннему страхованию автогражданской ответственности.

Базовая ставка по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 июля стоит на 8% дороже – 704 леев.

Международный договор страхования автогражданской ответственности для зоны 1 (Украина и Беларусь) будет стоить на 3 евро, или на 9% меньше – 30 евро на один год. Для зоны 2 (Украина, Беларусь и Россия) стоимость договора составит 231 евро — на 3% больше.

Для зоны 3 (все страны международной системы страхования «Зелёная карта») цена страховки повысится на 3% и составит 513 евро на год.

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