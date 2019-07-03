Шор оказался дальновиднее самоуверенного «хозяина Молдовы» Плахотнюка

Влад Георгиевич думал, что будет править вечно, а Илан Миронович уже четыре года был на «низком старте».

Как стало известно, еще 26 июня был наложен арест на целый ряд недвижимых объектов принадлежащих фактически олигарху Владимиру Плахотнюку. Среди них отель Nobil, а также студии телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3. НЦБК и Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложили арест на целый ряд недвижимых объектов, принадлежащих компании Finpar Invest SRL,сроком на 15 дней. Затем, 27 июня, и суд, по запросу НЦБК, наложил арест на недвижимость Finpar Invest SRL. Арест также был наложен и на счета компании, в рамках уголовного дела об отмывании денег. Напомним, что олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы после того, как в стране сменилась власть. По различным данным, беглый олигарх в настоящий момент находится в США. В зданиях, зарегистрированных на компанию Finpar Invest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, утром 2 июля прошли обыски. Эти же здания, как рассказали NM в Национальном центре по борьбе с коррупцией, арестовали в рамках расследования дела о краже миллиарда.

«Наложенный арест на имущество Плахотнюка в Молдове — это слезы»

- Да, все Плахотнюк успел вывезти! - уверен политолог Алексей Тулбуре. - Что, он здания мог вывезти?

- Мог бы продать недвижимое имущество заранее, продать телеканалы...

- Продать заранее он не мог, потому что считал, что будет управлять Молдовой следующие четыре года. Он считал, что будет создано парламентское большинство, которым он будет рулить.

- Он не верил в то, что его власть может так неожиданно закончиться?

- Он верил в то, что будет управлять Молдовой. Но случилось то, что случилось. Вывозить наворованное он годы назад, давно. Деньги, акции — все это давно за пределами страны. То, что сейчас накладывают сейчас арест прокуроры на имущество Шора и Плахотнюка — это слезы.

- То есть, Плахотнюк и Шор успели вывезти за границу основные активы?

- Конечно! Уверен, что все самое ценное — миллионы, миллиарды — все давно за границей.

- Они предполагали какой-то форс-мажор?

- Нет, это не из-за форс-мажора. А где они будут хранить свои миллиарды? В банковской системе, которую они разрушали?! А где бы они тратили эти деньги? В Молдове их невозможно потратить. Они воруют в таких странах, как Молдова, Украина, Беларусь, Россия, а тратят на Западе. Поэтому деньги там. Деньги еще там, потому что там работают тайны вкладов, независимое правосудие... У них есть возможность нанять очень дорогих адвокатов, они прекрасно понимают, где, что и как работает. Поэтому деньги там, а не потому что форс-мажор! Они же вечно тут собирались управлять!

- Реально ли вернуть в страну украденные Плахотнюком и Шором деньги?

- Думаю, что все реально. При наличии политической воли и профессионального подхода со стороны новых сотрудников прокуратуры при международном сотрудничестве большую часть, но не все, можно будет вернуть. Вернуть в бюджет, вернуть тем, кому эти деньги принадлежат — людям!

«Плахотнюк вел себя слишком самоуверенно»

- Мне это странно, потому что наложение ареста на имущество — это определенная мера в определенном процессе, - рассуждает политолог Игорь Боцан. - Правда, не понимаю, в каком процессе...

- В рамках уголовного дела...

- С этого надо начинать, что в рамках уголовного дела. Но мне неизвестно о каком-либо возбужденном уголовном деле в отношении Плахотнюка. Меня это смущает с правовой точки зрения. Полагал ли господин Плахотнюк, что все может так обернуться? Видимо, не предполагал, потому что ощущал себя хозяином Молдовы. Был уверен, что все под контролем, вел себя самоуверенно. А вышла неувязочка, Игорь Николаевич (Додон — прим.авт) сыграл очень важную роль в этом. А Владимир Георгиевич (Плахотнюк — прим.авт.), видимо, этого не ожидал. Поэтому спешно уехал из страны.

- Говорят, что, в отличие от Плахотнюка, Шор успел распродать свои активы в Молдове...

- Шор был зависимым человеком, так что ему рано или поздно надо было готовиться. А здесь сам хозяин, все под контролем и вдруг такое непредвиденное!

- Возможна ли в перспективе экстрадиция Плахотнюка, Шора на родину?

- Хороший вопрос! Шор скрывается в Израиле, который не выдает своих граждан. Но, как правовое государство, Израиль обязан применить к Шору меры воздействия. Будет интересно, как наша правовая система будет кооперироваться с правовой системой Израиля. С Плахотнюком совсем другое дело. Всего лишь надо, чтобы наша правовая система доказала его виновность. А наша правовая система придет в чувство, если заработает наша политическая система. А политическая система должна заработать. Думаю, что у представителей новой власти инстинкт самосохранения хорошо развит. А, значит, должны проявить политическую инициативу, а дальше все дойдет и до правовой системы. Интересные времена нам предстоят!

ЛЕОНИД РЯБКОВ