Отчет Kroll-2 передан комиссии по расследованию кражи миллиарда в Молдове

Правда, передан без списка бенефициаров "кражи века".

Представители компании Kroll 2 июля передали в Кишиневе копии отчета Kroll-2 членам комиссии по расследованию кражи миллиарда. На встрече присутствовали миссия Международного валютного фонда и президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Об этом заявил председатель комиссии Александр Слусарь, сообщает Ziarul de Gard .

Слусарь отметил, что следственная комиссия получила копии отчета Kroll 2 на английском языке, однако без списка бенефициаров кражи миллиарда, который находится в прокуратуре.

По словам Слусаря, чтобы получить этот список, придется провести дополнительные переговоры и направить еще один запрос. Александр Слусарь обещал, что в скором времени список окажется в распоряжении комиссии.

Как отметил председатель парламентской комиссии, представители Kroll рекомендовали не опубликовывать отчет, пока идет процесс возврата денег. Такая же просьба поступала от прокуратуры и Национального банка.

- Но у нас свои аргументы, — заявил Александр Слусарь.

Ранее председатель комиссии заявлял, что Генеральная прокуратура изъяла из архива парламента документы, связанные с расследованием кражи миллиарда. А именно: протоколы заседаний двух парламентских комиссий, которые в 2013 и 2015 годах расследовали ситуацию в молдавских банках. Добиться сотрудничества от прокуратуры, по словам Слусаря, пока не получилось: на запросы депутатов там не отвечают. Нацбанк, напротив, готов сотрудничать с депутатами. При его посредничестве депутаты надеются получить доступ к отчету Kroll-2.

В комиссии начались слушания чиновников и политиков, у которых может быть информация о краже миллиарда.

ПАВЕЛ МУНТЯН