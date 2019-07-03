Житель Кишинева обвиняет врачей в халатности во время родов его жены

Андрей Гортоломей уверен, что жизнь его ребенка нельзя измерить никакими деньгами, только справедливое и адекватное наказание для медиков, допустивших врачебную ошибку.

Страшно... Страшно, что такое случается сегодня при нынешнем уровне развития медицины. И ведь подобное может повториться, никто из будущих родителей на застрахован от ситуации, св которую попали Кристина и Андрей Гортоломей.

- 3 июня у жены начались роды, в 02.25 ее госпитализировали в Центр матери и ребенка в Кишиневе, - рассказывает «Комсомольской правде» Андрей. - На свет ребенок появился в 13.05. Родился мальчик. Это у нас первый ребенок, такой долгожданный! Сама беременность протекала нормально.

Что интересно, Кристина работает в том же самом Центре матери и ребенка акушеркой! То есть, человек компетентный и знающий про беременность и роды если не все, то многое.

- Врач Стелла Мокану дала Кристине таблетки, чтобы стимулировать роды. - продолжает Андрей. - У жены воды уже отошли, процесс начался естественным образом. А врач захотела ускорить роды. Таблетку врач дала в 02.30. «Чистотел» называется таблетка, чуть позже дала еще одну - «Окситоцин».

Ребенок появился на свет с отклонением от нормы, сейчас новорожденный — в тяжелом состоянии.

- Специалисты говорят, что роды не были проведены правильно! - утверждает Андрей. - Проводили с нарушениями, ускорили процесс родов и из-за этого у ребенка более 80% мозга оказалось повреждено.

- Получается, малыш останется инвалидом?

- Врачи даже не говорят, что он будет жить, не то, что будет инвалидом! Если выживет, все равно останется инвалидом...

- Вы же от него не откажетесь...

- Как я смогу отказаться от родного ребенка?!

- Какое, по вашему мнению, наказания заслуживают врачи, если будет доказана их ошибка?

- Это не я буду решать, а суд. Думаю, что лишение свободы будет адекватным наказанием.

- А если суд присудит вам денежную компенсацию?

- Вы думаете, жизнь моего ребенка можно оценить деньгами? Не думаю... Я на компенсацию не соглашусь, мне не нужны деньги, миллионы! Я буду добиваться справедливого наказания!

ЛЕОНИД РЯБКОВ