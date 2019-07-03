Злейший враг новой власти

Если новая власть считает, что ее самым злейшим врагом является Демократическая партия, и ее уничтожения достаточно, она глубоко ошибается. У новой власти есть гораздо более сильный враг, который в состоянии ее уничтожить, и этим врагом является Система.

Мы не раз мы писали, что собой представляет эта система, которая на самом деле управляла Молдовой в годы независимости. Система меняет лишь свое лицо, ненадолго вступая в альянсы с политиками (которые наивно считают себя хозяевами Республики Молдова), но никогда не меняет своей сути. Альянсы с политиками необходимы системе, потому что они позволяют ей постоянно укрепляться и пребывать в зоне определенного комфорта. Когда недовольство ситуацией в стране достигает тревожного уровня, политик, с которым система в альянсе, приносится в жертву, а сама система, после краткой передышки, меняет свое лицо, не меняя при этом свой сути.

Если новая власть считает, что заменив определенных руководителей учреждений, она победит систему, она глубоко ошибается. Руководители учреждений не являются сутью системы, они, как и политики у власти, являются своего рода интерфейсом, который периодически меняется.

Бывший высокопоставленный государственный чиновник рассказал мне (на следующий день после назначения на должность), что к нему пришел подчиненный и дал ему конверт с несколькими десятками тысяч евро и сказал: «Шеф, это доля, которую вы будете получать ежемесячно. Столько же вам принесут и другие начальники моего уровня». Мой собеседник сказал, что прогнал подчиненного с деньгами, но пожалев его, не отдал в руки правосудия, но больше он не рассказывал мне о таких делах, и я понимаю, почему.

Примерно так работает система. Достаточно один раз взять деньги за что-то, и готово… ты стал частью системы. Я понимаю, что новая власть сейчас готова заявить: «Мы не такие! Мы молоды, не скомпрометированы, не коррумпированы, мы не будем брать взятки, не будем сотрудничать с системой!», но позвольте мне скептически отнестись к таким заявлениям. На протяжении многих лет мы видели, как сотни молодых людей получают важные государственные должности, и все как один, клянутся, что они не коррумпированы, являются представители другого поколения, и что с их приходом все изменится, но через какое-то время их энтузиазм пропадает, и они…. становятся частью Системы.

Допускаю, что Майя Санду не возьмет деньги, откажется от вознаграждений, услуг и т.д. Возможно, таких как она будет еще несколько в составе новой власти, но я готов поспорить, что подавляющее большинство молодых людей, которые сейчас получат должности, станут… частью Системы. Они подумают, что они заслуживают лучшего дома, более экзотических каникул, лучшего образования для своих детей и т. д. Все это невозможно обеспечить из зарплаты государственного чиновника. Одним словом, в данной ситуации преобладает «человеческий фактор», и тогда какой смысл в порядочности и честности Майи Санду и еще нескольких представителей новой власти? Человек делает выводы о власти не только по лидеру, но и по деятельности команды в целом, по уровню своей жизни. И с этой точки зрения, все будет не в пользу Майи Санду и новой власти.

Поэтому позвольте мне более реалистично смотреть на вещи, отбрасывая общую эйфорию, которая охватила общество. Слишком много я видел в молдавской политике, чтобы поддаться волне эмоций. Хотелось бы верить, что при новой власти будет лучше, но что-то подсказывает мне, что мы снова увидим ту же печальную картину: «Власть меняется, а народ все равно остается в дураках…».

Думитру Спэтару