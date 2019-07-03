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Общество
Срочно: Адриана Бецишор подала в отставку
03.07.2019

Временно исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор подала в отставку. Прокурор пока не отвечает на телефонные звонки и не прокомментировала свое решение.

Пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлина Богонос подтвердила информацию об отставке, однако отказалась предоставить детали. По ее словам, за официальными комментариями следует обращаться в Генеральную прокуратуру.

Напомним, что Адриана Бецишор заняла эту должность после того, как 2 мая главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку.

Инициатива принадлежала ему и являлась результатом публичных обвинений, выдвинутых ему в анонимных письмах, которые были направлены в средства массовой информации и дипломатические миссии.

Осведомленные источники сообщили, что Виорел Морарь обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить дело с целью проверки выдвинутых против него обвинений, а для того, чтобы наносить ущерб имиджу учреждения объявил о своей отставке.


 
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