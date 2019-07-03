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Политика
Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси
03.07.2019

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.

- Эта знаменательная дата – хорошая возможность отметить динамичное развитие конструктивного молдавско-белорусского диалога на высшем уровне, углубить торгово-экономическое партнерство, активизировать исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, – написал глава государства на своей странице в соцсетях.

Игорь Додон выразил уверенность, что общие межгосударственные проекты еще больше укрепят существующие добрососедские отношения, откроются новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества на благо народа в обоих государствах.


 
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