Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси

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Политика
Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с Днем независимости Республики Беларусь.
- Эта знаменательная дата – хорошая возможность отметить динамичное развитие конструктивного молдавско-белорусского диалога на высшем уровне, углубить торгово-экономическое партнерство, активизировать исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, – написал глава государства на своей странице в соцсетях.
Игорь Додон выразил уверенность, что общие межгосударственные проекты еще больше укрепят существующие добрососедские отношения, откроются новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества на благо народа в обоих государствах.
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