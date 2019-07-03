Перед побегом Илан Шор пытался продать международный аэропорт в Кишиневе

Перед побегом из Молдовы Илан Шор попытался продать международный аэропорт Кишинева российским инвесторам. Президент Молдовы Игорь Додон раскрыл завесу о последних днях Илана Шора перед своим спешным бегством из страны.

– Что попытался сделать Шор перед тем, как сбежать? Он продал дьюти-фри не знаю кому, и тот человек попал в ситуацию, когда он заплатил деньги и остался без дьюти-фри. Кроме этого, Шор попытался продать аэропорт инвесторам в России путем уступки договора концессии за большие деньги. Конечно, они связались со мной, рассказали об этом, и я сказал: “Не пытайтесь покупать какие-либо активы у тех, кто был у власти до сих пор, потому что все они будут возвращены государству”, – рассказал глава государства во время интервью для cotidianul.md.

Также Игорь Додон уверен, что международный аэропорт Кишинева должен вернуться в руки государства, принадлежать народу, как это было до прихода бывшей власти. Более того, он отметил, что есть абсолютная уверенность в том, что в руки Илана Шора аэропорт попал незаконно.

– Есть очень большая вероятность, что аэропорт вернется в эксклюзивную собственность государства. Он и сейчас является собственностью государства, там был заключен контракт о публично-частном партнерстве с инвестором, которым является Илан Шор. И я твердо уверен, что в аэропорт не были вложены личные деньги. Это были или деньги из украденного миллиарда, то есть, государственные деньги, или те деньги, которые пассажиры платят в качестве сборов, – высказал свое мнение президент Молдовы.

Во время интервью зашла речь о необходимости строительства еще одного аэропорта на территории Молдовы.

Игорь Додон выразил уверенность, что предыдущая власть была заинтересована в том, чтобы международные перелеты осуществлялись только из Кишинева, и чтобы в нашей стране был всего один аэропорт. Сам президент считает, что ситуация требует другого решения.

– Я считаю, что нужно позволить, чтобы был еще один или два международных аэропорта. Почему бы не открыть на юге страны? Я твердо уверен, что найдутся инвесторы, – добавил он.