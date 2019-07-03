Вниманию водителей: нарушения на дороге фиксируют новые камеры

В Кишиневе появилось шесть новых камер, регистрирующих нарушения водителей во время движения. Об этом в начале мая предупреждал Национальный инспекторат патрулирования. Тогда уточнялось, что камеры незаметны, потому что установлены на столбах по краям дороги, а не на привычных перекладинах над дорожным полотном.

Новые камеры находятся по следующим адресам:

- Мунчештское шоссе, 690;

- Мунчештское шоссе, 273 А;

- улица Друмул Бэчоюлуй 287;

- перекрёсток бульвара Дачия и улицы Новые Бачой - дорога в Аэропорт;

- перекрёсток улицы Ливиу Деляну и улицы Алба Юлия;

- въезд в коммуну Ставчены (в обоих направлениях).

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, так как камеры фиксируют все виды нарушений - превышение скорости, проезд на красный, нарушение дорожной разметки.

2 июля 2019 года приложение Waze обновило базу данных радаров на дорогах Кишинёва, все новые радары занесены в базу данных, передает Locals.