Вниманию водителей: нарушения на дороге фиксируют новые камеры

|
|
...
|
Общество
В Кишиневе появилось шесть новых камер, регистрирующих нарушения водителей во время движения. Об этом в начале мая предупреждал Национальный инспекторат патрулирования. Тогда уточнялось, что камеры незаметны, потому что установлены на столбах по краям дороги, а не на привычных перекладинах над дорожным полотном.
Новые камеры находятся по следующим адресам:
Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, так как камеры фиксируют все виды нарушений - превышение скорости, проезд на красный, нарушение дорожной разметки.
2 июля 2019 года приложение Waze обновило базу данных радаров на дорогах Кишинёва, все новые радары занесены в базу данных, передает Locals.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|