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Общество
Вниманию водителей: нарушения на дороге фиксируют новые камеры
03.07.2019

В Кишиневе появилось шесть новых камер, регистрирующих нарушения водителей во время движения. Об этом в начале мая предупреждал Национальный инспекторат патрулирования. Тогда уточнялось, что камеры незаметны, потому что установлены на столбах по краям дороги, а не на привычных перекладинах над дорожным полотном.

Новые камеры находятся по следующим адресам:

  • - Мунчештское шоссе, 690;
  • - Мунчештское шоссе, 273 А;
  • - улица Друмул Бэчоюлуй 287;
  • - перекрёсток бульвара Дачия и улицы Новые Бачой - дорога в Аэропорт;
  • - перекрёсток улицы Ливиу Деляну и улицы Алба Юлия;
  • - въезд в коммуну Ставчены (в обоих направлениях).

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, так как камеры фиксируют все виды нарушений - превышение скорости, проезд на красный, нарушение дорожной разметки.

2 июля 2019 года приложение Waze обновило базу данных радаров на дорогах Кишинёва, все новые радары занесены в базу данных, передает Locals.


 
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