У экс-главы Приднестровья Евгения Шевчука конфисковали квартиры в Тирасполе и Рыбнице, а также подвал в селе

Порядка 80 миллионов приднестровских рублей будет взыскано по решению суда в бюджет Приднестровья за счет реализации имущества, принадлежащего экс-главе Приднестровья Евгению Шевчуку, который был заочно осужден за коррупцию, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

- Деньги находятся на счетах службы судебных исполнителей. В ближайшее время будет определена их дальнейшая судьба. В счет возмещения ущерба будет возвращено имущество, которое было установлено в процессе расследования уголовного дела. Речь идет о нескольких квартирах в Тирасполе и Рыбнице и о некоем подвале в селе, – сказал прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

По мнению экспертов, общая сумма средств, украденных Шевчуком из бюджета Приднестровья составляет десятки миллионов долларов. Деньги выводились в частности через стабилизационный и гуманитарный фонды под грифом «секретно». Только с Бендерского комбината хлебопродуктов Шевчук получил взятку в размере 2 млн долларов.

Суд также наложил на Шевчука штраф за коррупцию — 600 млн приднестровских рублей. Всего на беглого главы в Приднестровья возбуждено 6 уголовных дел. В 2016 году Шевчук проиграл выборы Вадиму Красносельскому. Летом 2017 года он тайно бежал из Приднестровья. В декабре 2018 года Верховный суд Приднестровья заочно приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по пяти эпизодам, включая коррупцию в особо крупных размерах и превышение должностных полномочий. Недавно Шевчук дал интервью одному из молдавских СМИ, в котором заявил, что находится в Санкт-Петербурге, где занимается малым бизнесом и приобрел квартиру.

ПАВЕЛ МУНТЯН