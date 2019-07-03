Цифра дня: сколько миллионов долларов вывезли за неделю люди Плахотнюка

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Служба информационной безопасности начала отчитываться президенту об обнаруженных незаконных действиях.
Как сообщил глава государства Игорь Додон, он получил около 15 информационных записок о преступлениях, совершенных в последнее время, среди них была информация об выведении из страны более 50 млн долларов.
Глава государства утверждает, что деньги были вывезены из страны под предлогом покупки сельскохозяйственной продукции. Сейчас президент ждет разъяснений от службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, передает cotidianul.md.
- Я хочу посмотреть, чем занимается служба по борьбе с отмыванием денег, которой до сих пор руководят ставленники Плахотнюка, - сказал Додон.
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