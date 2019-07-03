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Цифра дня: сколько миллионов долларов вывезли за неделю люди Плахотнюка
03.07.2019

Служба информационной безопасности начала отчитываться президенту об обнаруженных незаконных действиях.

Как сообщил глава государства Игорь Додон, он получил около 15 информационных записок о преступлениях, совершенных в последнее время, среди них была информация об выведении из страны более 50 млн долларов.
 
- Вчера я получил около 15 информационных заметок от СИБ. Из них следует, что из страны было похищено более миллиарда леев, примерно 50 миллионов долларов. Я пока не могу называть имен причастных, но скажу только, что это люди из окружения Плахотнюка, - рассказал Игорь Додон.

Глава государства утверждает, что деньги были вывезены из страны под предлогом покупки сельскохозяйственной продукции. Сейчас президент ждет разъяснений от службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, передает cotidianul.md.

- Я хочу посмотреть, чем занимается служба по борьбе с отмыванием денег, которой до сих пор руководят ставленники Плахотнюка, - сказал Додон.


 
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