Цифра дня: сколько миллионов долларов вывезли за неделю люди Плахотнюка

Служба информационной безопасности начала отчитываться президенту об обнаруженных незаконных действиях.

Как сообщил глава государства Игорь Додон, он получил около 15 информационных записок о преступлениях, совершенных в последнее время, среди них была информация об выведении из страны более 50 млн долларов.



- Вчера я получил около 15 информационных заметок от СИБ. Из них следует, что из страны было похищено более миллиарда леев, примерно 50 миллионов долларов. Я пока не могу называть имен причастных, но скажу только, что это люди из окружения Плахотнюка, - рассказал Игорь Додон.

Глава государства утверждает, что деньги были вывезены из страны под предлогом покупки сельскохозяйственной продукции. Сейчас президент ждет разъяснений от службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, передает cotidianul.md.

- Я хочу посмотреть, чем занимается служба по борьбе с отмыванием денег, которой до сих пор руководят ставленники Плахотнюка, - сказал Додон.