Ноу-хау сбежавшего олигарха: Ежедневно из Молдовы Шор легально вывозил в Москву по 1,5 миллиона долларов

Схема законного вывоза огромных денег была настолько проста, что просто диву даешься. Вот вы спрашивали, сколько денег смог увезти с собой бывший мэр Оргеева, сбежавший в Израиль? Оказывается, довольно много.

Так, по словам бывшего либерал-демократа Иона Тергуца схема вывоза была проста и ненавязчива.

- Деньги были вывезены из страны по простой схеме, которую можно проверить на основании вылетов из аэропорта. 20 человек ежедневно летали в Москву. Они имели право провозить 10 тысяч долларов без проверки. Имена повторяются. Эти люди вывозили деньги из страны. За один раз они вывезли 200 тысяч долларов. Они проделывали это каждый день, потому что рейсов в Москву очень много, - сказал Ион Тергуцэ в эфире телепередачи на канале TV8.

А теперь давайте считать. Ежедневно из Кишинева в Москву есть 7 авиарейсов. Значит, получается около 1,4 миллиона в день! А если учесть, что к бегству Илан Шор готовился достаточно давно, то речь может идти о полумиллиарде долларов «кэшем»! Естественно, курьерами были надежные люди из близкого круга, соратники и друзья.

Почему в столицу России? А там же супруга его законная проживает – певица Жасмин. Все в дом, все в дом!

Кстати, на брифинге в среду журналисты спросили представителей партии «Шор» о местонахождении лидера партии Илана Шора, бизнесмена, объявленного в розыск в рамках судебного разбирательства о банковском мошенничестве.

«Он работает!» - был ответ.

Понять можно: даже если это физическая работа – пересчет денег – не одна неделя уйдет.

ЛИДИЯ ТКАЧ