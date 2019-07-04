Накануне публикации отчета Kroll-2: Молдову ожидают события, которые могут полностью изменить будущее!

Фигуранты, замешанные в «краже века», суетятся и играют на опережение, публикуя посты в соцсетях на тему «Моя фамилия там тоже будет».

Вечером в среду стало известно, что члены парламентской комиссии по расследованию банковской кражи взяли себе ночь на то, чтобы объявить решение о том, будет ли опубликован отчет Kroll-2, в котором содержится информация о попытке развала банковской системы Молдовы в 2014 году.

В четверг в 9.30 итоговое решение будет оглашено и, если ответ будет положительным, необходимо будет приготовиться к серьезным потрясениям. Дело в том, что, по словам председателя комиссии Александра Слусаря, его ничто не остановит, чтобы публично огласить всех фигурантов «кражи века».

Кстати, о том, что ситуация все больше напоминает какой-то абсурд, заявил во врем участия в телепередаче на канале НТВ-Молдова в среду вечером и президент Молдовы Игорь Додон:

– Чем больше его скрывают, тем больше вопросов. Понятно, что мы добьемся, чтобы этот отчет был представлен в полном объеме – это всего лишь вопрос времени. Но зачем его скрывать? Молдавское государство заплатило за него бешеные деньги – миллионы, и даже не леев. Еще нужно будет разобраться, зачем такие «бабки» заплатили. И мы не можем увидеть этот документ, чтобы разобраться! Вы что, дадите нам эти имена через 10 лет, когда мы уже ничего не найдем? В чем смысл? – возмутился глава государства.

Обратите внимание на фразу про «имена». То есть, и Игорь Додон за то, чтобы они были преданы огласке. По словам президента, это дело не будет оставлено просто так, а те, кто думает, что, уйдя с той или иной должности, избежит наказания, – ошибаются.

– Ничего не будет “списано”. С этим всем нужно будет разобраться, почему 5 лет все эти документы были, и они ничего не делали, – заключил президент.

Это был самый популярный лозунг последних 5 лет

Естественно, после таких заявлений, те, у кого «рыльце в пушку», начинают паниковать. Особенно это касается фигурантов первого отчета Kroll – ведь со времен его публикации в 2016 году они вполне себе вольготно существовали, живя в своих особняках на широкую ногу и в полное удовольствие, обложившись охраной и молоденькими девочками, готовыми за деньги на все. Ну, или – почти на все.

Связь сбежавшего из Молдовы Илана Шора с лопнувшими банками четко прописана в первом отчете Kroll. Среди акционеров и членов советов этих трех банков были его доверенные лица, бывшие или нынешние сотрудники компаний бизнесмена. Почему тогда не дали хода расследованию? Видимо, Владу Плахотнюку было выгодно держать на коротком поводке всю эту братию. Но теперь и Плахотнюка нет – и, думается, фигуранты первого отчета с содроганием ждут публикации Kroll-2, которая только усугубит их положение, переведя не просто в когорту «нерукопожатных», но еще и подсудимых.

И вот мы уже видим, как экс-премьер Филат пишет руками своих адвокатов в Фэйсбуке:

«Предполагаю, что в этом отчете есть и мое имя, потому что в моем обвинительном приговоре, вынесенном в результате закрытого судебного процесса, без финансово-банковской экспертизы, без заслушивания свидетелей, без элементарных гарантий права на справедливый процесс, мне была незаконно вменена сумма $23 млн посредством компаний, которые мне не принадлежат».

Но Филат надеется, что отчет его оправдает, а вот другие потенциальные фигуранты менее оптимистичны.

«Возможно, мое имя огласят в привязке к «краже века». Хочу сразу сказать, что это подстава», - написал в соцсетях общественник, сменивший за эти годы штук пять партийных принадлежностей и тоже веривший, что Плахотнюк будет вечен.

В общем, граждане присяжные заседатели, если члены комиссии решат, что отчет Kroll-2 необходимо придать гласности вместе со списком фигурантов, замешанных в банковских кражах, нас ждет четверг, который способен изменить многое в Молдове.

Как минимум, очистить от скверны. Максимум – изменить будущее страны.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ